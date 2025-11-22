GP de Las Vegas pode tirar Verstappen da disputa pelo título da F1

Acontece neste final de semana a 22ª etapa do campeonato de 2025 da Fórmula 1. O Grand Prix de Las Vegas, nos Estados Unidos, é o antepenúltimo circuito da temporada. Apesar da competição não ser definida neste momento, a corrida pode, matematicamente, tirar o tetracampeão Max Verstappen (RedBull Racing) da briga pelo título.

Além de Max (com 341 pontos), a disputa está entre os pilotos da McLaren: Oscar Piastri (366 pontos) e Lando Norris, que lidera o campeonato (390 pontos).

Após incertezas sobre a realização da prova neste fim de semana, devido às chuvas intensas e aos alagamentos em Las Vegas, a corrida foi confirmada, e os treinos começaram nesta sexta-feira, 21. No primeiro dia de atividades, Norris fez o melhor tempo e pode conquistar a pole position neste sábado, 22.

O circuito de rua Las Vegas Strip ainda não é tradicional na Fórmula 1, sendo essa apenas a terceira edição. No ano passado, apesar de George Russel, da Mercedes, ter ganhado a prova, Verstappen foi coroado tetracampeão em Las Vegas, mesmo ainda faltando outras duas corridas (Catar e Abu Dhabi) para o fim da temporada.

Apesar do tempo instável durante a semana, a previsão não é de chuva para o GP, mas, como a corrida acontece durante a noite, a temperatura do asfalto mais baixa pode ser um desafio para os pilotos. O circuito de Las Vegas conta com 50 voltas e uma reta de 1,9km, o que também é desafiador. Por isso, conseguir uma boa posição de largada pode ser decisivo para o desempenho e a pontuação.

Verstappen em recuperação

Em uma coletiva de imprensa esta semana em Las Vegas, Mas Verstappen afirmou que "agora precisamos de muita sorte até o fim para ter qualquer chance [de vencer o campeonato]." Mesmo estando em terceiro lugar no momento, a trajetória do holandês durante a temporada não demonstrava qualquer chance ao título.

Até o meio da temporada, Verstappen havia somado apenas duas vitórias. Desde o retorno das 'férias', em agosto, o piloto da RedBull Racing conquistou sete pódios consecutivos após atualizações feitas no carro durante o recesso e pela troca na chefia da equipe.

Na última etapa, o GP de São Paulo, o piloto teve problemas com o carro durante as classificações e precisou largar dos boxes. Ainda assim, realizou uma impressionante corrida e terminou no terceiro lugar. O problema para Verstappen é que, apesar de sua recuperação, o carro da McLaren é o mais potente do grid nesta temporada e Lando Noris, que levou o troféu em Interlagos, manteve um bom desempenho constante o ano todo.

Disputa pelo campeonato

Após a vitória de Norris no Brasil, a diferença entre ele e Verstappen aumentou para 49 pontos e, depois do GP de Las Vegas, restarão apenas 58 pontos em disputa. Para ainda ter alguma chance de vencer o campeonato, a Red Bull não pode deixar que o piloto número um da McLaren faça nove pontos ou mais que Verstappen em Las Vegas.

Para isso, é preciso que Max Verstappen consiga o pódio ou que Lando Norris tenha um desempenho insatisfatório.

"Todo ano você tenta ser melhor, o que nem sempre é fácil. Procura ser mais consistente e otimizar tudo o que for possível no carro. Na maior parte do tempo conseguimos fazer isso, e estou satisfeito. Mas, claro, não é onde eu queria estar durante grande parte da temporada", afirmou o piloto.

Onde e quando assistir o GP de Las Vegas:

O GP de Las Vegas será transmitido pela Band, confira quando assistir: