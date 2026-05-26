Galvão Bueno apresenta evolução após cirurgia e faz fisioterapia, diz boletim médico

Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 14h50.
Galvão Bueno, de 75 anos, continua em recuperação após passar por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco. O procedimento foi realizado no último sábad0, 22.
Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 26, pela equipe do narrador, ele apresenta boa evolução clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, onde segue internado em São Paulo.
"Galvão já iniciou o processo de fisioterapia, que vem sendo realizada duas vezes ao dia, e apresenta ótimos resultados neste momento pós-operatório. Ele permanece sob acompanhamento médico e com evolução bastante positiva", informou a equipe em nota.
De acordo com os representantes de Galvão Bueno, o quadro não era considerado grave e a expectativa é de que ele esteja recuperado a tempo de cumprir os compromissos profissionais ligados à Copa do Mundo. A previsão é de alta ainda nesta semana.
Galvão deve viajar no dia 7 de junho para comandar transmissões de jogos da seleção brasileira pelo SBT e pela N Sports, canal esportivo do qual é sócio.