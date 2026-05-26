Galvão Bueno apresenta evolução após cirurgia e faz fisioterapia, diz boletim médico

Galvão Bueno, de 75 anos, continua em recuperação após passar por uma cirurgia na coluna para corrigir uma hérnia de disco. O procedimento foi realizado no último sábad0, 22.

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 26, pela equipe do narrador, ele apresenta boa evolução clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, onde segue internado em São Paulo.

"Galvão já iniciou o processo de fisioterapia, que vem sendo realizada duas vezes ao dia, e apresenta ótimos resultados neste momento pós-operatório. Ele permanece sob acompanhamento médico e com evolução bastante positiva", informou a equipe em nota.

Narração na Copa do Mundo

De acordo com os representantes de Galvão Bueno, o quadro não era considerado grave e a expectativa é de que ele esteja recuperado a tempo de cumprir os compromissos profissionais ligados à Copa do Mundo. A previsão é de alta ainda nesta semana.

Galvão deve viajar no dia 7 de junho para comandar transmissões de jogos da seleção brasileira pelo SBT e pela N Sports, canal esportivo do qual é sócio.