Selo reconhece estabelecimentos amigáveis a pessoas idosas e com baixa mobilidade

A organização educacional Fundação Vanzolini lança o "Selo Acolhe", uma certificação destinada a reconhecer estabelecimentos comerciais e de serviços que oferecem condições adequadas de conforto, segurança e dignidade para pessoas com 60 anos ou mais e para quem tem baixa mobilidade.

A iniciativa, criada pela organização sem fins lucrativos, responde a uma demanda por espaços que vão além da acessibilidade física, mas que também contemplem também a qualidade do atendimento e a gestão do ambiente para a população.

Para conquistar a chancela, os estabelecimentos precisam cumprir exigências baseadas nas normas técnicas ABNT NBR 9050 e NBR 9077, que regulamentam acessibilidade em edificações e rotas de saída de emergência.

O escopo é amplo e detalhado: contempla desde a largura dos corredores e o tipo de maçaneta das portas até o nível de ruído interno, o controle de pragas e a validade dos alvarás de funcionamento.

"O Selo Acolhe é um compromisso com a dignidade e a inclusão social de uma parcela da população que merece circular com total autonomia e segurança", disse Luiza Salomé, gestora do selo na Fundação Vanzolini. "Ao obter a chancela, o estabelecimento demonstra que dispõe de infraestrutura e atendimento humanizado".

Acessibilidade para pessoas idosas

A preocupação com a circulação é um dos pilares do referencial técnico. Os corredores precisam ser livres de obstáculos e respeitar medidas mínimas de largura conforme a extensão do trajeto.

As portas devem ter vão livre adequado e, preferencialmente, maçanetas tipo alavanca e puxadores verticais ou horizontais instalados em alturas acessíveis. Portas de vidro exigem sinalização visual contínua para evitar acidentes.

Os pisos — tanto internos quanto externos — precisam ser firmes, antiderrapantes em qualquer condição climática e ter inclinação longitudinal inferior a 5%. Qualquer desnível acima desse percentual deve ser tratado como rampa, seguindo as normas da ABNT.

Na área externa, o estabelecimento deve garantir vagas de estacionamento exclusivas ou áreas de embarque e desembarque sinalizadas a no máximo 50 metros da entrada — uma exigência que parece simples, mas que faz diferença concreta para quem tem dificuldade de locomoção.

Ambientes acessíveis para mobilidade reduzida

O ambiente interno também é alvo de exigências detalhadas. Os pontos de atendimento preferencial precisam ser sinalizados e contar com balcões que tenham áreas acessíveis para cadeiras de rodas, respeitando medidas específicas de altura e profundidade. As mesas devem ter altura livre suficiente sob o tampo para acomodar cadeiras de rodas com conforto.

Nas áreas de espera, o referencial técnico exige ao menos duas cadeiras com braços de apoio, encosto firme e boa fixação ao piso — características que facilitam o movimento de sentar e levantar, especialmente para quem tem limitações articulares. Prateleiras de exposição de produtos também entram no escopo: itens posicionados fora das faixas de altura recomendadas obrigam o estabelecimento a disponibilizar atendimento presencial por um profissional.

Os banheiros acessíveis são avaliados pelo selo. Devem estar localizados em rotas próximas à circulação principal, com portas que abram para fora, barras de apoio firmemente fixadas e dimensões que permitam a manobra completa de uma cadeira de rodas.

Conforto sensorial também é avaliado

O Selo Acolhe também regula o que muitas vezes passa despercebido: o conforto sensorial. O nível de ruído interno deve seguir o exigido pelo referencial técnico — barulho excessivo pode ser desorientador ou prejudicial para pessoas com deficiência auditiva ou que utilizam aparelhos. Os sistemas de climatização precisam ter manutenção comprovada por meio do Plano de

A sinalização deve ser objetiva, com fontes legíveis e bom contraste de cores, identificando claramente sanitários, acessos e rotas de fuga. E há uma exigência que vai na contramão da digitalização acelerada do varejo: os estabelecimentos precisam oferecer alternativas ao atendimento digital. Cardápios impressos em restaurantes e bares são um exemplo — um reconhecimento de que parte do público prioritário tem dificuldade com algumas interfaces tecnológicas.

O selo é aplicável a uma ampla gama de setores: restaurantes, bares, praças de alimentação, clínicas, hospitais, laboratórios, consultórios, supermercados, shoppings, farmácias, bancos e hotéis. O envelhecimento populacional torna essa agenda cada vez mais estratégica. Segundo o IBGE, o Brasil deve ter mais de 58 milhões de pessoas acima de 60 anos até 2043 — um mercado consumidor expressivo e ainda pouco atendido em suas necessidades específicas.