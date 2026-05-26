Brasileiros avançam nas duplas de Roland Garros após estreias nesta terça

O Brasil teve um dia positivo nas chaves de duplas de Roland Garros nesta terça-feira, 26. Após a queda precoce na disputa de simples, Bia Haddad Maia reagiu no saibro parisiense e avançou ao lado da russa Liudmila Samsonova. Já Marcelo Demoliner também estreou com vitória nas duplas masculinas.

Os dois resultados colocaram brasileiros na segunda rodada do segundo Grand Slam da temporada.

Bia Haddad vence favoritas e segue em Paris

Bia Haddad e Samsonova derrotaram a americana Desirae Krawczyk e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, cabeças de chave número 9, por 2 sets a 1. A partida terminou com parciais de 7/5, 2/6 e 6/2.

A brasileira chegou ao torneio após eliminação na estreia da chave de simples para a britânica Francesca Jones. Atual número 105 do ranking de duplas da WTA, Bia já foi top 10 da modalidade e tenta recuperar espaço no circuito.

A parceria com Samsonova entrou na chave principal utilizando os rankings de simples das duas tenistas. A russa, que figura entre as 30 melhores do mundo em simples, já alcançou quartas de final nas duplas em Paris.

Na próxima fase, Bia e Samsonova enfrentarão as vencedoras do confronto entre Marie Bouzkova e Sara Sorribes Tormo contra as indonésias Aldila Sutjiadi e Janice Tjen.

Demoliner avança nas duplas masculinas

Marcelo Demoliner também confirmou presença na segunda rodada em Paris. Ao lado do indiano N. Sriram Balaji, o brasileiro venceu o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

A dupla do brasileiro começou melhor, perdeu o segundo set e voltou a dominar a partida na parcial decisiva para fechar o confronto.

Aos 37 anos, Demoliner ocupa atualmente a 78ª posição do ranking de duplas e disputa seu oitavo Roland Garros. O principal resultado da carreira em Grand Slams foi a campanha até as quartas de final do US Open de 2022.

Brasil ainda terá mais jogadores nas duplas

O país segue com outros representantes nas duplas de Roland Garros ao longo da semana.

Nas duplas femininas, Luísa Stefani joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski como cabeça de chave número 4. Ingrid Martins também estreia no torneio ao lado da argentina Solana Sierra.

Entre os homens, Rafael Matos e Orlando Luz entram na chave como cabeças de chave número 16. O Brasil ainda conta com Marcelo Melo, campeão de duplas em Roland Garros em 2015, além de Fernando Romboli.