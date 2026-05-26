Vida analógica, potências se aproximando e 'mão de Deus': como era o mundo em 1986

Em 1986, o mundo vivia um momento de transição, tensão e transformação. Era um ano situado no fim da Guerra Fria — o longo embate político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética — que ainda dividia o planeta em dois blocos, capitalista e socialista, mas começava a dar sinais de desgaste e possível aproximação.

Um mundo dividido — mas em mudança A lógica da Guerra Fria moldava praticamente todas as relações internacionais. O planeta permanecia polarizado, com alianças militares, disputas indiretas e uma permanente sensação de risco nuclear. Em 1986, no entanto, surgiam sinais de distensão. O encontro entre o presidente norte-americano Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev, em Reykjavik, capital da Islândia, simbolizou uma abertura inédita ao diálogo sobre desarmamento nuclear. Mesmo sem acordo imediato, a reunião ajudou a pavimentar tratados posteriores e é considerada um passo importante rumo ao fim do conflito. Um ano de tragédias que chocaram o planeta Se politicamente 1986 indicava mudanças, o cotidiano global foi abalado por eventos dramáticos que marcaram a memória coletiva. Em janeiro, o ônibus espacial Challenger explodiu poucos segundos após o lançamento, matando seus sete tripulantes diante de milhões de espectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo. O desastre interrompeu o programa espacial americano e gerou comoção internacional. Meses depois, em 26 de abril, ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, na então União Soviética — o maior da história. A explosão de um reator liberou grande quantidade de radiação, com impactos ambientais, políticos e humanos que ultrapassaram fronteiras e se estendem até hoje. Vida cotidiana: um mundo analógico Em 1986, o cotidiano era profundamente diferente do atual. A internet ainda não existia como ferramenta popular, e a comunicação dependia de meios físicos e mais lentos. Telefonemas em aparelhos fixos, cartas e encontros presenciais eram as principais formas de contato. Informação vinha de jornais impressos, rádio e televisão. O entretenimento também seguia outra lógica: Televisão aberta reunia famílias em horários definidos;

Videocassetes (VHS) começavam a popularizar o consumo de filmes em casa;

O rádio e o Walkman consolidavam a música como experiência individual. Os computadores pessoais davam seus primeiros passos nas residências, ainda caros e limitados, enquanto celulares eram raros e inacessíveis à maioria. Era um mundo menos conectado instantaneamente, mas com interações mais presenciais e ritmos mais lentos. Cometa Halley A chegada do Halley em 1986 foi um dos maiores eventos midiáticos da década. No Brasil, coincidiu com a Copa do Mundo e o Plano Cruzado. Apesar da visibilidade tímida a olho nu, a passagem de 1986 foi um marco para a ciência. Uma frota internacional de sondas espaciais foi enviada para interceptá-lo. O maior destaque foi a sonda Giotto, da Agência Espacial Europeia (ESA), que conseguiu se aproximar e capturar as primeiras imagens detalhadas do núcleo do cometa.

O Cometa Halley (oficialmente designado como 1P/Halley) tem um período orbital de aproximadamente 76 anos. Ele é um dos cometas periódicos mais famosos, cuja órbita o leva das proximidades de Vênus até além da órbita de Netuno. A sua órbita foi calculada primeiramente pelo astrônomo Edmond Halley, que previu com sucesso seu retorno.

Cultura e sociedade em transformação

Os anos 1980 foram marcados por forte efervescência cultural. A música pop, o rock e os videoclipes impulsionados pela televisão moldavam comportamentos e identidades.

Na moda, cores vibrantes, estilos ousados e influências midiáticas refletiam uma sociedade em busca de expressão individual. Ao mesmo tempo, transformações políticas — como processos de redemocratização em diversos países — indicavam mudanças sociais importantes.

O futebol como linguagem global: a Copa de 1986

Nesse contexto, a Copa do Mundo do México, disputada entre maio e junho de 1986, serviu como um dos maiores eventos globais de integração cultural.

O torneio reuniu 24 seleções e teve como protagonista absoluto o argentino Diego Maradona, que liderou sua equipe ao título e foi eleito o melhor jogador.

A Copa ficou marcada por momentos históricos — como os dois gols de Maradona contra a Inglaterra nas quartas de final, incluindo a chamada “Mão de Deus” e um dos gols mais célebres da história do futebol, quando o gênio argentino driblou boa parte do time adversário.

O Brasil, novamente comandada por Telê Santana, e que tinha nomes como Sócrates, Casagrande, Falcão, Careca e Edinho, caiu nas quartas de final para a França.

Diego Maradona comemora o título da Argentina na Copa do Mundo de 1986 (David Yarrow)

Mais do que um evento esportivo, o Mundial refletia as tensões e simbologias do período. O duelo entre Argentina e Inglaterra, por exemplo, carregava o peso recente da Guerra das Malvinas (1982), mostrando como o futebol também dialogava com a geopolítica.

Foi a segunda vez que o México recebia uma Copa. A primeira, em 1970, teve o Brasil como tricampeão.