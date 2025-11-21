Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados; veja a previsão

(Redes Sociais/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13h44.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados do Brasil nesta sexta-feira, 21. O aviso vale até a manhã de sábado, 22, e atinge áreas do Nordeste e do Centro-Oeste.
Os avisos da categoria laranja, de "perigo", indicam chuvas de 30 a 60 mm/h, com possibilidade de até 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As regiões Norte e Sul também devem registrar precipitações nesta sexta. Além disso, o Inmet alerta para baixa umidade na área central do país (veja mais abaixo).
O Inmet emitiu dois alertas amarelos para chuvas intensas em 18 estados brasileiros nesta sexta.
Eles também se estendem até a manhã de sábado e abrangem principalmente as regiões Norte e Sul, além das áreas já atingidas pelo alerta laranja.
Os avisos amarelos, de "perigo potencial", indicam condições relativamente mais tranquilas que os da categoria laranja.
Neste caso, o órgão estima pancadas de 20 a 30 mm/h, que podem chegar a 50 mm ao longo do dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.
Os riscos relacionados à energia e outros prejuízos - como alagamentos, deslizamentos e queda de árvores - são mais baixos.
Enquanto algumas áreas do Brasil são atingidas por chuvas intensas, outras enfrentam tempo seco. O Inmet emitiu um alerta amarelo para baixa umidade no centro do país, que atinge os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.
O aviso de "perigo potencial" prevê a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Além disso, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Ainda assim, o órgão compartilhou as seguintes instruções para a população;