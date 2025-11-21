Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados do Brasil nesta sexta-feira, 21. O aviso vale até a manhã de sábado, 22, e atinge áreas do Nordeste e do Centro-Oeste.

Os avisos da categoria laranja, de "perigo", indicam chuvas de 30 a 60 mm/h, com possibilidade de até 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões Norte e Sul também devem registrar precipitações nesta sexta. Além disso, o Inmet alerta para baixa umidade na área central do país (veja mais abaixo).

Veja os estados afetados pelo alerta laranja nesta sexta:

Alagoas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pernambuco

Piauí

Rondônia

Sergipe

Tocantins

Perigo potencial para chuvas intensas

O Inmet emitiu dois alertas amarelos para chuvas intensas em 18 estados brasileiros nesta sexta.

Eles também se estendem até a manhã de sábado e abrangem principalmente as regiões Norte e Sul, além das áreas já atingidas pelo alerta laranja.

Os avisos amarelos, de "perigo potencial", indicam condições relativamente mais tranquilas que os da categoria laranja.

Neste caso, o órgão estima pancadas de 20 a 30 mm/h, que podem chegar a 50 mm ao longo do dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Os riscos relacionados à energia e outros prejuízos - como alagamentos, deslizamentos e queda de árvores - são mais baixos.

Quais estados são afetados pelo alerta amarelo:

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

Sergipe

Tocantins

Alerta para baixa umidade no centro do país

Enquanto algumas áreas do Brasil são atingidas por chuvas intensas, outras enfrentam tempo seco. O Inmet emitiu um alerta amarelo para baixa umidade no centro do país, que atinge os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

O aviso de "perigo potencial" prevê a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Além disso, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Ainda assim, o órgão compartilhou as seguintes instruções para a população;