Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados; veja a previsão

Avisos valem até a manhã deste sábado (22); outras áreas do país enfrentam pancadas mais fracas e baixa umidade

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13h44.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados do Brasil nesta sexta-feira, 21. O aviso vale até a manhã de sábado, 22, e atinge áreas do Nordeste e do Centro-Oeste.

Os avisos da categoria laranja, de "perigo", indicam chuvas de 30 a 60 mm/h, com possibilidade de até 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h. 

risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões Norte e Sul também devem registrar precipitações nesta sexta. Além disso, o Inmet alerta para baixa umidade na área central do país (veja mais abaixo).

Veja os estados afetados pelo alerta laranja nesta sexta:

  • Alagoas
  • Bahia
  • Ceará
  • Goiás
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rondônia
  • Sergipe
  • Tocantins

Perigo potencial para chuvas intensas

O Inmet emitiu dois alertas amarelos para chuvas intensas em 18 estados brasileiros nesta sexta.

Eles também se estendem até a manhã de sábado e abrangem principalmente as regiões Norte e Sul, além das áreas já atingidas pelo alerta laranja.

Os avisos amarelos, de "perigo potencial", indicam condições relativamente mais tranquilas que os da categoria laranja.

Neste caso, o órgão estima pancadas de 20 a 30 mm/h, que podem chegar a 50 mm ao longo do dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Os riscos relacionados à energia e outros prejuízos - como alagamentos, deslizamentos e queda de árvores - são mais baixos.

Quais estados são afetados pelo alerta amarelo:

  • Alagoas
  • Amazonas
  • Bahia
  • Ceará
  • Goiás
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio Grande do Sul
  • Rondônia
  • Santa Catarina
  • Sergipe
  • Tocantins

Alerta para baixa umidade no centro do país

Enquanto algumas áreas do Brasil são atingidas por chuvas intensas, outras enfrentam tempo seco. O Inmet emitiu um alerta amarelo para baixa umidade no centro do país, que atinge os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

O aviso de "perigo potencial" prevê a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Além disso, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Ainda assim, o órgão compartilhou as seguintes instruções para a população;

  • Beba bastante líquido;
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
