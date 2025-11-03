Esporte

Fórmula 1: pilotos com mais títulos, vitórias e poles na história

Hamilton e Schumacher estão na liderança histórica de alguns dos quesitos mais importantes da categoria

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15h37.

A Fórmula 1 é a categoria mais prestigiada do automobilismo mundial, com uma história que remonta a 1950. Ao longo das décadas, diversos pilotos se destacaram por suas conquistas nas pistas, acumulando títulos mundiais, vitórias em Grandes Prêmios e pole positions que marcaram época. Esses números não apenas refletem o talento individual, mas também o domínio técnico e estratégico de equipes e carros em diferentes eras da competição. Os dados são da FIA e do Hall da Fama da entidade.

Pilotos com mais títulos mundiais na Fórmula 1

  • Lewis Hamilton e Michael Schumacher compartilham o recorde de 7 títulos mundiais cada.
  • Schumacher venceu em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
  • Hamilton conquistou seus títulos em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.
  • Juan Manuel Fangio aparece em seguida com 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957).
  • Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 e 2013)e Alain Prost (1985, 1986, 1989 e 1993) têm 4 títulos cada.
  • Max Verstappen soma 4 títulos consecutivos: 2021, 2022, 2023 e 2024.

Brasileiros com títulos

  • Ayrton Senna conquistou três títulos (1988, 1990 e 1991)
  • Nelson Piquet também ganhou o campeonato três vezes (1981, 1983 e 1987)
  • Emerson Fittipaldi tem duas conquistas (1972 e 1974)

Pilotos com mais vitórias na Fórmula 1

  • Lewis Hamilton é o piloto com mais vitórias na história da F1, com 103 triunfos.
  • Michael Schumacher ocupa o segundo lugar com 91 vitórias.
  • Sebastian Vettel tem 53 vitórias.
  • Alain Prost venceu 51 corridas.
  • Ayrton Senna conquistou 41 vitórias.
  • Max Verstappen ultrapassou a marca de 68 vitórias até o final da temporada de 2025.

Pilotos com mais pole positions na Fórmula 1

  • Lewis Hamilton lidera também em pole positions, com 104 poles até o final de 2025.
  • Michael Schumacher acumulou 68 poles.
  • Ayrton Senna foi referência em velocidade de classificação, com 65 poles.
  • Sebastian Vettel tem 57 poles.
  • Max Verstappen alcançou 45 poles até o GP da Itália de 2025.
