Às vésperas de completar 80 anos, Trump passa por exame médico em meio a dúvidas sobre seu estado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 26, que realizou um exame físico no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed e classificou o resultado como "Perfeito". No entanto, o republicano não divulgou detalhes sobre os testes realizados nem informações médicas adicionais.

A visita ao hospital militar, localizado em Maryland, representou a quarta consulta médica tornada pública desde o início do segundo mandato de Trump. O presidente também esteve em acompanhamento odontológico pela terceira vez neste ano, número acima da frequência considerada padrão para consultas preventivas nos Estados Unidos. Em 2025, Trump já havia visitado Walter Reed em outras ocasiões.

A Casa Branca forneceu poucas informações antes da ida do presidente ao centro médico. Após a consulta, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais. "Acabei de fazer meu exame físico de seis meses no Centro Médico Militar Walter Reed. Tudo correu PERFEITAMENTE. Obrigado aos ótimos médicos e à equipe!", escreveu.

Diagnóstico de doença venosa

Nos últimos meses, Trump apresentou sinais públicos associados ao envelhecimento, como inchaço nas pernas, alterações na coloração do pescoço e hematomas nas mãos.

Segundo informações divulgadas anteriormente pela Casa Branca, o presidente recebeu diagnóstico de doença venosa. O governo americano também informou que Trump realizou exames de imagem no coração e no abdômen no ano passado, classificados como procedimentos “preventivos”.

As dúvidas sobre a saúde do presidente aumentaram devido à idade de Trump, que se tornou a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos Estados Unidos. A Casa Branca informou que deverá divulgar um comunicado sobre as consultas médicas do republicano.

Historicamente, Trump mantém postura reservada em relação ao próprio estado de saúde e costuma divulgar apenas parte das informações médicas. O presidente afirma com frequência que está em boas condições físicas.

A saúde de presidentes norte-americanos voltou ao centro do debate político após o desgaste público de Joe Biden, que desistiu da candidatura à reeleição aos 81 anos.

A visita médica ocorreu em meio às negociações conduzidas por Trump para buscar um acordo relacionado à guerra no Irã. O conflito pressionou mercados globais de energia e ampliou tensões políticas nos Estados Unidos antes das eleições legislativas de novembro.

Durante a madrugada, forças americanas e iranianas registraram confrontos próximos ao Estreito de Ormuz. O episódio ocorreu enquanto representantes dos dois países afirmam manter avanços nas negociações por um acordo de paz.