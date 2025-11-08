GP de São Paulo de F1 2025: Bortoleto bate e abandona sprint

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1 da Sauber, abandonou a sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste sábado, 8, no circuito de Interlagos.

Ele perdeu o controle de seu carro na última volta, pouco antes da entrada do S do Senna. Com isso, bateu forte no muro, quando estava na 11ª posição.

Segundo sua equipe, Bortoleto está bem, mas será levado a um centro médico por precaução.

Ele é o primeiro brasileiro a disputar o Grande Prêmio do Brasil desde Felipe Massa em 2017.

A equipe corre contra o tempo para prepará-lo para participar da prova de classificação da tarde deste sábado, às 15h. A prova derradeira do GP de São Paulo está marcada para domingo, às 14h.

Lando Norris vence sprint

Lando Norris venceu o sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste sábado, 8, no circuito de Interlagos, e ampliou sua liderança no Mundial. A classificação para definir o grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo será também neste sábado, às 15h.

O britânico da McLaren cruzou a linha de chegada à frente dos Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, estreante italiano, e de George Russell, também inglês.

Oscar Piastri, companheiro de Norris e vice-líder do campeonato, abandonou a prova após bater na sexta das 24 voltas. O acidente, sem consequências físicas, forçou o australiano a deixar a corrida curta, que distribui até oito pontos para o vencedor.

Classificação da corrida sprint do GP do Brasil de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) em 53:25.928

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

15. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Abandonaram após sofrerem acidentes:

18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

19. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Com Agência EFE e AFP