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'Sem queda dos juros, mercado de crédito pode ruir', diz especialista da Mirae

Renan Schroeder diz que a manutenção da Selic em níveis elevados afeta diretamente a relação entre credores e devedores

Renan Schroeder: "O credor e o devedor já não conseguem mais se comunicar devido a essa taxa de juros tão alta" (Divulgação)

Renan Schroeder: "O credor e o devedor já não conseguem mais se comunicar devido a essa taxa de juros tão alta" (Divulgação)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15h46.

Para Renan Schroeder, head de varejo da Mirae Asset Brasil, a manutenção dos juros em um patamar elevado no Brasil, acima de dois dígitos, pode levar o mercado de crédito a um ponto de ruptura. Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 26, o especialista em assessoria de investimentos, canais digitais e estratégias comerciais afirmou que a economia doméstica já "não comporta juros altos por muito mais tempo", o que aumenta a pressão por uma redução da taxa básica.

Segundo Schroeder, a manutenção da Selic em níveis elevados afeta diretamente a relação entre credores e devedores, reduzindo a capacidade de tomada de crédito no país.

"Existe um ponto que, se isso não acontecer [a continuidade da queda dos juros], o mercado de crédito no Brasil vai ruir. Isso é algo que a maioria dos economistas está apostando", afirmou o executivo. "O credor e o devedor já não conseguem mais se comunicar devido a essa taxa de juros tão alta".

A fala ocorre em um momento em que o mercado monitora os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom), que volta a se reuir nos dias 16 e 17 de junho.

Desde fevereiro de 2022, a taxa básica de juros está em dois dígitos ao passar de 9,25% para 10,75% ao ano na primeira reunião daquele ano. Desde então, a Selic foi aumentando até atingir em julho do ano passado o patamar de 15% ao ano, o maior nível desde 2006.

Em março, porém, o Banco Central iniciou o ciclo de cortes, reduzindo a taxa de 15% para 14,75% ao ano. Em abril, houve novo corte, para 14,50% ao ano. Ainda assim, o cenário segue cercado de incertezas diante das pressões inflacionárias e da instabilidade no cenário internacional, agravada pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã que, na próxima quinta, 28, completa três meses.

Na avaliação de Schroeder, a redução dos juros é essencial para destravar o mercado de renda variável no Brasil. O executivo relembrou o movimento observado entre 2018 e 2019, quando a queda da Selic impulsionou o interesse dos investidores pela bolsa, fundos imobiliários e ativos de maior risco.

"Quando os juros começaram a caminhar para 2% e 3%, todo mundo começou a comprar bolsa", disse. "Foi quando ações tiveram crescimentos astronômicos e os fundos imobiliários ficaram muito atrativos".

Desafio é transformar educação financeira em engajamento

Apesar de reconhecer que o investidor brasileiro ainda tem forte preferência por aplicações conservadoras, Schroeder afirmou que existe espaço para ampliação da base de investidores pessoa física na bolsa brasileira. Segundo ele, o principal desafio da B3 hoje é justamente transformar educação financeira em engajamento.

"O Brasil é um país de renda fixa, mas há espaço para crescer. Se a gente chegar a 20 milhões de CPFs na bolsa, já seria quatro vezes o que existe hoje", afirmou.

Durante a conversa, os executivos da corretora sul-coreana também discutiram o avanço das bolsas e corretoras internacionais sobre o investidor brasileiro ao comentar sobre o mercado de day trade.

Na avaliação de Schroeder, a B3 enfrenta dificuldades para competir com mercados mais líquidos e maduros, como o americano, ao mesmo tempo em que tenta desenvolver novos produtos e estratégias para evitar a migração de traders para plataformas estrangeiras.

O debate ocorreu em meio às discussões sobre a entrada da B3 em produtos ligados ao mercado americano, como contratos futuros do S&P 500, e à expansão de operações envolvendo criptomoedas e ETFs. Segundo os executivos, a concorrência internacional pressiona a bolsa brasileira a investir em novos mecanismos de retenção de investidores e em ações de educação financeira.

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