GP de Las Vegas de F1 2025: veja o horário e onde assistir à corrida final

GP de Las Vegas de F1: corrida final acontece neste fim de semana (Clive Mason/Getty Images)

Mateus Omena
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18h13.

O Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, será disputado neste domingo, 23, às 01h (horário de Brasília). Essa é a antepenúltima corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1.

Na competição de pilotos, o inglês Lando Norris, vencedor do Grande Prêmio de São Paulo, lidera o campeonato. Já entre os construtores, a McLaren F1 Team de Norris e Oscar Piastri já garantiu o título.

A McLaren conquistou o campeonato de construtores no GP de Singapura, em 5 de outubro. Com isso, a disputa de fato se concentra agora entre os pilotos. Norris lidera com 390 pontos. Piastri surge em segundo com 366 pontos. O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, aparece em quinto com 341 pontos. Na sequência vêm George Russell, da Mercedes-AMG Petronas F1 Team, com 276 pontos, e Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, com 214 pontos.

Como foi o GP de Las Vegas em 2024?

Em 2024, George Russell, da Mercedes, dominou o evento. Ele largou na pole e conquistou a vitória nos Estados Unidos. O pódio foi completado por Lewis Hamilton, em segundo, e Carlos Sainz Jr., em terceiro. Max Verstappen terminou em quinto e garantiu seu título.

O circuito urbano de Las Vegas, conhecido como Las Vegas Strip Circuit, tem 6,2 km de extensão e 17 curvas, passando por marcos emblemáticos como o Bellagio e o Caesars Palace. O evento será disputado à noite, o que introduz variáveis como baixas temperaturas e menor aquecimento dos pneus.

Como assistir ao GP de Las Vegas de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de Las Vegas de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 23 de novembro

  • Corrida final: 01h

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

  • McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
  • RBR: Max Verstappen e Liam Lawson
  • Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan
  • Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
  • RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda
  • Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
  • Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

  • GP do Catar: 30 de novembro
  • GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro

