GP de Las Vegas de F1 2025: veja o horário e onde assistir à corrida final

GP de Las Vegas de F1: corrida final acontece neste fim de semana (Clive Mason/Getty Images)
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18h13.
O Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, será disputado neste domingo, 23, às 01h (horário de Brasília). Essa é a antepenúltima corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1.
Na competição de pilotos, o inglês Lando Norris, vencedor do Grande Prêmio de São Paulo, lidera o campeonato. Já entre os construtores, a McLaren F1 Team de Norris e Oscar Piastri já garantiu o título.
A McLaren conquistou o campeonato de construtores no GP de Singapura, em 5 de outubro. Com isso, a disputa de fato se concentra agora entre os pilotos. Norris lidera com 390 pontos. Piastri surge em segundo com 366 pontos. O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, aparece em quinto com 341 pontos. Na sequência vêm George Russell, da Mercedes-AMG Petronas F1 Team, com 276 pontos, e Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, com 214 pontos.
Em 2024, George Russell, da Mercedes, dominou o evento. Ele largou na pole e conquistou a vitória nos Estados Unidos. O pódio foi completado por Lewis Hamilton, em segundo, e Carlos Sainz Jr., em terceiro. Max Verstappen terminou em quinto e garantiu seu título.
O circuito urbano de Las Vegas, conhecido como Las Vegas Strip Circuit, tem 6,2 km de extensão e 17 curvas, passando por marcos emblemáticos como o Bellagio e o Caesars Palace. O evento será disputado à noite, o que introduz variáveis como baixas temperaturas e menor aquecimento dos pneus.
A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.