GP de São Paulo de F1: Lando Norris vence corrida em Interlagos

Após garantir a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o piloto britânico da McLaren Lando Norris venceu a corrida neste domingo, 9. Seu principal rival pelo título, o companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, terminou em quinto lugar.

Norris, de 25 anos, conquistou sua 11ª vitória na F1 — a sétima da temporada — ao chegar à frente do estreante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e do tetracampeão mundial holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro colocado na classificação geral, que, após largar do pit lane, protagonizou a grande recuperação do dia ao terminar em terceiro.

Gabriel Bortoleto fora na primeira volta

Ainda na primeira volta, o piloto brasileiro da Sauber encostou em Lance Stroll, da Aston Martin, e abandonou a corrida no Grande Prêmio de São Paulo.

Ontem, 8, também sofreu um acidente na pista, e não participou do treino classificatório. Após a batida no sprint, os mecânicos da Sauber não conseguiram deixar o carro pronto a tempo.

Verstappen: dos boxes ao terceiro lugar

Depois de ir para o "tudo ou nada" e largar dos boxes para fazer alterações no carro, Verstappen conseguiu o grande feito de terminar em terceiro lugar. O holandês avançou até a sexta posição antes das primeiras paradas dos pilotos, por volta das 20 voltas iniciais. Na volta 23, o tetracampeão já ocupava o quarto lugar.

Na volta 51, quando Norris teve de fazer um pit stop, o piloto da Red Bull chegou a liderar a prova. Mas, na volta 55, Verstappen foi chamado para trocar os pneus e perdeu a liderança, terminando a corrida no top 3.