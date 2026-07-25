Leilão de carros tem desconto médio de 30%: saiba como participar

Os leilões de carros ampliaram o ritmo de vendas no 1° semestre deste ano. De acordo com dados da Copart, multinacional especializada na organização de leilões extrajudiciais de veículos, as vendas de automóveis realizadas pela empresa cresceram 10% em relação aos primeiros seis meses de 2025.

Entre os modelos mais negociados entre janeiro e junho, o Volkswagen Gol liderou o ranking, seguido por Chevrolet Onix e Hyundai HB20. A lista também inclui Fiat Palio, Fiat Uno, Toyota Corolla, Fiat Strada, Ford Ka, Honda Fit e Volkswagen Fox, reforçando a preferência dos compradores por veículos populares.

De acordo com o presidente da Copart, Adiel Avelar, esse crescimento indica uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a enxergar os leilões como uma alternativa consolidada para a compra de automóveis.

"A evolução do mercado de leilões demonstra uma mudança no comportamento do consumidor, que reconhece esse modelo de compra como uma opção segura, prática e com excelente custo-benefício", afirma.

O primeiro semestre também foi marcado pelo avanço da eletrificação da frota brasileira. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), os veículos eletrificados responderam por 16% das vendas de automóveis leves no país entre janeiro e junho, participação que chegou a 18% apenas no mês de junho.

A tendência também começou a aparecer nos leilões. A Copart realizou seu primeiro pregão exclusivo para veículos híbridos e elétricos e registrou a BYD como a marca mais comercializada nesse segmento no semestre, seguida por Volvo, Renault, Voltz e GWM.

Também figuram entre as mais vendidas JAC, BMW, Nissan, Hyster, Audi, MINI, Peugeot, Porsche, Scooter Elétrica e Ford, um reflexo, segundo a empresa, da ampliação da oferta de modelos eletrificados e o crescente interesse dos consumidores por veículos híbridos e 100% elétricos.

Além disso, a multinacional também diz haver relação entre o crescimento de leilões com a busca dos consumidores por alternativas mais baratas para trocar de veículos.

"Os leilões são uma alternativa cada vez mais atrativa para quem busca economia na compra de um veículo. Nos leilões organizados pela Copart, é possível encontrar automóveis com descontos médios de cerca de 30% em relação à tabela FIPE [ferramenta oficial que mostra o preço médio de carros, motos e caminhões no Brasil], sempre com total transparência sobre as condições de cada lote", diz Avelar.

Em alguns casos, segundo a empresa, os descontos podem ser ainda maiores. A Copart cita como exemplo o leilão de uma Ferrari F8 Spider 2021/2022, avaliada em mais de R$ 4 milhões, que foi arrematada por cerca de 60% do valor de mercado.

Como funciona um leilão de carros?

Os leilões também não reúnem apenas carros sinistrados.

Segundo a Copart, os lotes incluem desde veículos com pequenas, médias ou grandes avarias até automóveis recuperados de financiamentos, carros provenientes da renovação de frotas de empresas, bancos e locadoras, veículos vendidos por pessoas físicas e modelos classificados como "avaria de transporte", que sofreram pequenos danos durante o deslocamento entre a fábrica e a concessionárias.

Os pregões são realizados online de forma aberta ao público desde que o participante seja maior de idade e realize uma cadastro na plataforma da empresa, enviando documentos de identificação e uma selfie para validação.

Os interessados podem acompanhar os pregões de qualquer lugar do país, fazer lances em tempo real ou registrar ofertas antecipadamente para veículos que ainda serão leiloados. A plataforma também permite que os usuários cadastrem marcas e modelos de interesse para receber notificações quando um lote compatível ficar disponível.

Como participar de um leilão de carros

Antes de participar, porém, é recomendável conhecer as regras do processo. O presidente da Copart afirma que a principal orientação é ler atentamente o edital, documento que reúne todas as informações sobre o veículo e as condições da venda.

"O principal cuidado é ler atentamente o edital antes de dar um lance. O documento reúne todas as informações sobre o veículo e as condições da venda, permitindo que o comprador tome uma decisão consciente e segura", afirma.

O executivo também recomenda que os compradores façam a visitação presencial dos veículos antes do leilão sempre que possível. Caso isso não seja viável, a orientação é enviar um representante de confiança para verificar o estado do automóvel.

"A visitação é uma etapa importante do processo, pois permite que o interessado avalie presencialmente o estado do veículo antes do arremate. Quando não for possível comparecer, a recomendação é enviar um representante de confiança para realizar essa análise", diz.

Segundo a empresa, a legislação brasileira estabelece critérios para classificar os veículos ofertados em leilão , diferenciando automóveis com danos leves, veículos que podem voltar a circular após reparos e inspeção e aqueles considerados irrecuperáveis para circulação, destinados exclusivamente ao desmonte autorizado. Para Avelar, essas regras contribuíram para tornar o mercado mais transparente e seguro.

"O mercado de leilões evoluiu muito nos últimos anos e hoje oferece um processo transparente e seguro. Além de contar com uma legislação que estabelece critérios claros para a classificação dos veículos, os compradores têm acesso às informações necessárias para avaliar cada oportunidade antes da compra", conclui.