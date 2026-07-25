VNL feminina 2026: Turquia vence a China e enfrenta o Brasil na final

Turquia: seleção venceu a China por 3 sets a zero neste sábado, 25 (Volleyball World/VNL/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de julho de 2026 às 10h50.
A Turquia avançou à final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) ao derrotar a China por 3 sets a 0 neste sábado, 25, em Macau.
A seleção turca controlou a semifinal e venceu com parciais de 25 a 21, 25 a 15 e 25 a 20.
A superioridade da Turquia apareceu principalmente no ataque, com 54 pontos contra 36 da equipe chinesa. As turcas também tiveram vantagem nos bloqueios e saques, enquanto a China se destacou na recepção.
Melissa Vargas foi a maior pontuadora do confronto, com 23 pontos. İlkin Aydin contribuiu com outros 15.
A Turquia havia eliminado o Canadá nas quartas de final após terminar a primeira fase na quarta colocação.
A China, que disputou a etapa decisiva por ser anfitriã, chegou à semifinal ao superar os Estados Unidos nas quartas.
O Brasil enfrentará a Turquia na decisão. A seleção brasileira garantiu a classificação ao derrotar a Itália por 3 sets a 2 no tie-break.
A final entre Brasil e Turquia será disputada neste domingo, 26, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau.
O jogo terá transmissão do sportv2, da ge tv e do VBTV.
China e Itália disputam a medalha de bronze também neste domingo, às 4h, com transmissão do sportv2.