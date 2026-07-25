Itamaraty nega visto a diplomatas dos EUA em missão para questionar eleições brasileiras

O Itamaraty negou o visto a dois diplomatas dos Estados Unidos que pretendiam viajar ao Brasil nas próximas semanas, às vésperas das eleições presidenciais marcadas para 4 de outubro. A decisão ocorre após uma reportagem do The Washington Post afirmar que o governo de Donald Trump preparava uma missão voltada a levantar dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

Os pedidos de visto foram apresentados em 20 de julho para Riley M. Barnes, secretário-assistente do Departamento de Estado, e Samuel Samson, secretário-assistente adjunto. Segundo integrantes do corpo diplomático brasileiro, a autorização de entrada foi negada na sexta-feira, 24.

O que diz a reportagem

Segundo o The Washington Post, que ouviu quatro autoridades americanas e brasileiras sob condição de anonimato, o governo Trump planejava enviar Barnes e Samson a Brasília antes do primeiro turno das eleições.

Ainda de acordo com a publicação, integrantes do governo brasileiro classificaram a iniciativa como uma tentativa de colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral. A suspeita era de que os representantes americanos se reunissem com críticos das urnas eletrônicas e elaborassem um relatório questionando a confiabilidade do processo de votação.

O jornal também informou que o Departamento de Estado confirmou a intenção de enviar os dois diplomatas ao Brasil na próxima semana, mas não detalhou o objetivo da viagem nem respondeu a questionamentos sobre eventuais preocupações do governo americano em relação às eleições brasileiras.

Tensão diplomática

O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Nos últimos dias, o governo Donald Trump anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros, medida criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o The Washington Post, a missão também é vista como parte de uma estratégia mais ampla da política externa americana de maior envolvimento em disputas políticas na América Latina.

https://x.com/washingtonpost/status/2081035502254235903