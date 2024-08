Gabriel Medina conquista o bronze nas Olimpíadas de Paris

Depois de perder o ouro na semifinal do surfe dos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro Gabriel Medina venceu a disputa da modalidade e garantiu o bronze para o Brasil. Tricampeão mundial, Medina se tornou também nesta segunda-feira, 5, medalhista olímpico.

O surfista gravou duas notas 7.77 (double boeing), e terminou a prova com nota de 15.54. Seu adversário, o peruano Alonso Correa, terminou a prova com pontuação de 12.43.

Em um mar quase sem ondas em Teahupo’o, Medina fez um impensável: conseguiu garantir duas ondas com notas altas.

Bronze no peito

Em busca do ouro, Gabriel Medina enfrentou o australiano Jack Robinson por uma vaga na final do surfe nesta segunda-feira, 5. O mar de Teahupo'o, no entanto, não fez jus à fama de quebrador de crânios: estava mais calmo e com poucas ondas. Medina perdeu a luta a oportunidade de levar uma medalha de ouro para casa porque só conseguiu surfar uma onda.

O australiano acabou conseguindo duas ondas e, mesmo com notas baixas, fechou a bateria com 12.33 (7.83 + 4.50). Medina fez somente uma boa onda, com nota alta, mas insuficiente para bater a soma de Robinson.

Nas oitavas de final, o brasileiro conquistou uma vitória contra o japonês Kanoa Igarashi, para quem perdeu a medalha na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A revanche foi bem-servida e rendeu ao brasileiro uma das fotos mais históricas das Olimpíadas, que estampou as manchetes de jornais de todo o mundo.