GTA 6 pode ser adiado uma terceira vez, diz jornalista

Na Internet, o Grand Theft Auto (GTA) 6 já se tornou uma medida de tempo. Em comentários e posts, falar que algo já ocorreu "antes do GTA 6" é uma maneira de mostrar, ao mesmo tempo, a aceleração das transformações socioculturais e os sucessivos atrasos no lançamento do jogo.

Até o momento, a Rockstar Games, desenvolvedora da saga, já adiou oficialmente a data duas vezes. Originalmente, o videogame seria lançado entre outubro e novembro de 2025, mas, em maio do ano passado, a data foi mudada para maio de 2026. Em novembro de 2025, o mesmo ocorreu, com o lançamento remarcado para 19 de novembro do ano seguinte.

Agora -- em um momento em que, se os planos originais tivessem se mantido, o jogo já estaria disponível há meses -- a Rockstar poderá fazer o mesmo.

GTA 6 pode ser atrasado pela terceira vez

O jornalista da Bloomberg Jason Schreier disse ao podcast Button Mash que a empresa está “finalizando coisas, concluindo níveis e missões e avaliando o que vai entrar no jogo”. De acordo com o insider da indústria de games, a nova data poderá ser em 2027.

"Não acho que qualquer pessoa na Rockstar possa te dizer com 100% de certeza que eles vão conseguir lançar em novembro", afirmou Schreier.

Se isso ocorrer, o período histórico "Antes de GTA 6" se alongará mais ainda, e o tom meme ficará ainda mais contundente.

Um lançamento de alta expectativa e custos

O processo de desenvolvimento do GTA 6, até maio de 2025, já pode ter custado mais de U$ 1 bilhão, de acordo com a IGN. Em comparação, GTA 5 custou estimados US$ 137 milhões , o que mostra o salto significativo de investimento para o próximo jogo da saga.

Esse alto custo se dá, sobretudo, devido ao longo período de desenvolvimento do game. Desde 2020, a equipe está trabalhando intensivamente no GTA 6, mas o processo foi iniciado após o lançamento de Red Dead Redemption 2, em 2018.

Os custos provavelmente serão cobertos pelo lucro após o lançamento. A IGN noticiou em janeiro de 2025 que GTA 6 poderá faturar US$ 3 bilhões no seu primeiro ano de vendas.