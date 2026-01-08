Quem é o brasileiro que desafia Haaland na Premier League e está num 'jardim' de artilheiros

O sucesso de Igor Thiago no futebol inglês foi tema de uma análise detalhada no The Athletic. Em reportagem especial, o veículo explicou como o atacante brasileiro se tornou uma das principais referências ofensivas do Brentford e concorrente direto de Erling Haaland na disputa pela artilharia da Premier League.

Contratado em julho de 2024 junto ao Club Brugge por 33 milhões de euros — valor recorde na história do Brentford —, Igor Thiago soma 14 gols no Campeonato Inglês após 20 rodadas, atrás apenas do atacante do Manchester City.

Segundo a publicação, o desempenho não é fruto do acaso, mas resultado de um modelo de recrutamento, ambiente estável e um estilo de jogo desenhado para potencializar as atuações do camisa 9.

'Jardim de artilheiros'

A reportagem faz uma analogia entre o Brentford e o Jardim Botânico de Kew, localizado a pouco mais de um quilômetro do Gtech Community Stadium. Assim como o espaço é dedicado à preservação e cultivo de espécies raras, o clube londrino se consolidou nos últimos anos como um ambiente ideal para o desenvolvimento de centroavantes.

Desde os tempos de Championship, a segunda divisão local, o Brentford construiu uma linha sucessória de atacantes com bons desempenhos. Neal Maupay marcou 37 gols em duas temporadas antes de se transferir para o Brighton. Foi substituído por Ollie Watkins, que anotou 25 gols em 2019/20. Na sequência, Ivan Toney assumiu o posto, marcou 31 gols e liderou o time no acesso à Premier League.

Mais da metade dos brasileiros nunca foi a jogos de futebol, diz estudo

Uma pesquisa realizada pelo instituto Nexus, encomendada pela CBF, mostra que 59% dos brasileiros nunca foi a um jogo de futebol, enquanto outros 22% já frequentaram, mas não sentem vontade de ir mais.

O mesmo estudo dá algumas respostas para esses dados. Uma delas foi a falta de interesse, apontada por 41% das pessoas. Segurança e violência, com 23%, e preços altos e falta de dinheiro, com 12%, também foram algumas das justificativas.

Entre os que vão com frequência, 2% responderam que frequentam estádios toda semana. Outros 2% vão uma vez a cada duas semanas. 5% disseram ir ao estádio "algumas vezes" por mês, e 10% em alguns jogos por ano.

Para aqueles que não vão aos estádios e preferem assistir pela televisão ou aplicativos, 47% falaram acompanhar a jogos toda semana, enquanto 26% não acompanha nenhuma partida.