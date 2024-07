Gabriel Medina vai estar nas Olimpíadas de Paris?

O surfista Gabriel Medina estará nos Jogos Olimpícos de Paris como parte do time brasileiro, a famosa "brasilian storm" do surfe.

Essa é a segunda participação do atleta nos Jogos. A primeira foi em Tóquio 2021, quando o esporte passou a fazer parte das modalidades da competição. Na equipe masculina, Medina estará junto com João Chianca e Felipe Toledo.

Quando Gabriel Medina vai surfar?

Medina estreia nos Jogos Olímpicos neste sábado, 27. Ele entra no mar às 14h (horário de Brasília), diputando a primeira bateria contra o japonês, Connor O'Leary, e o salvadorenho, Bryan Perez.

Por que o surfe será no Taiti?

Os atletas do surfe viajaram para Teahupoo, no Taiti. As ondas do local são conhecidas por serem desafiadoras e estão entre as mais disputadas no esporte.

A ilha da Polinésia é um território ultramarino da França e por isso a competição será disputada a 15.600 quilômetros de Paris.

Como fala Teahupo’o?

Teahupo’o se pronuncia ‘tchô-po’.