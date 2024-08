Gabriel Medina perde para australiano Jack Robinson em dia sem ondas de Teahupo'o

Depois de vencer seu maior adversário nas quartas de final, contra o japonês Kanoa Igarashi, o brasileiro Gabriel Medina enfrentou o australiano Jack Robinson por uma vaga na final do surfe nesta segunda-feira, 5, no mar de Teahupo'o, no Tahiti, na segunda bateria. Com o mar mais calmo e com poucas ondas, Medina perdeu a luta pelo pódio e perdeu a oportunidade de levar uma medalha de ouro para casa. Ele ainda tem chances de garantir o bronze se vencer o peruano Alonso Correa.

Com a vitória, Kauli Vaas e Jack Robinson vão ao final e disputam o ouro. O australiano conseguiu pegar duas ondas, ao passo que o brasileiro conseguiu apenas uma.

Nas oitavas de final, Gabriel Medina conquistou uma vitória contra o japonês Kanoa Igarashi, para quem perdeu a medalha na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A revanche foi bem servida e rendeu ao brasileiro uma das fotos mais históricas das Olimpíadas, que estampou as manchetes de jornais de todo o mundo.

Gabriel Medina nas oitavas de final com uma de suas notas mais altas nos Jogos Olímpicos (Jerome BROUILLET/AFP)

Veja como foi a bateria de Gabriel Medina

Nesta segunda-feira, 5, em dia de sol, mas com poucas boas ondas, a disputa entre Medina e Robinson foi acirrada, quase com um confronto físico entre ambos. O australiano acabou surfando a primeira onda da bateria, mas fez apenas 0.50 pontos. Depois, conseguiu pegar outra e cravou nota de 4.50, mas Medina entrou junto e fechou a primeira com nota de 6.33.

A disputa seguiu quando Robinson conseguiu um feito quase milagroso em um dia sem ondas: entrou em tubo e recebeu a nota de nota de 7.83. Medina, que só conseguiu uma única onda, fechou com nota de 6.33, e seu adversário ficou com nota final de 12.33 (7.83 + 4.50).

