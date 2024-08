Foto icônica de Gabriel Medina nas Olimpíadas vira painel gigante no Brasil; veja

A Corona segue firme em seu plano de fortalecer o posicionamento da marca no disputado mercado de cervejas premium, inclusive, com a versão zero álcool. Cerveja oficial global dos Jogos Olímpicos de 2024, a Corona Cero surfa na onda do maior evento esportivo do mundo para lançar uma nova ação de marketing com a icônica foto de Gabriel Medina.

Nesta quarta-feira, 31, o Rio de Janeiro foi palco de duas homenagens ao surfista brasileiro, que obteve a maior nota da história nas Olimpíadas durante as oitavas de final em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, no dia 30. A imagem, capturada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet e que viralizou globalmente, foi transformada pela Corona Cero em murais digitais localizados na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, e na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca.

"Nós temos uma relação histórica de parceria com o surf e os atletas, principalmente com o Gabriel Medina. Além da homenagem ao atleta e do reconhecimento ao registro icônico feito pelo fotógrafo Jerome Brouillet, Corona Cero convida a torcida brasileira a mandar as melhores energias para Medina na busca por um novo momento de ouro", comenta Gabriela Gallo, diretora de marketing de Corona no Brasil.

A ação foi executada pela agência de marketing Grey. "Medina teve um momento de ouro antes mesmo de uma medalha. Em tempo recorde e em parceria com os clientes, conseguimos criar, aprovar e viabilizar uma peça icônica. A velocidade é fundamental para fazer parte da cultura", comenta Manir Fadel, CEO e CCO da Grey Brasil.

Essa a primeira vez que uma cerveja sem álcool patrocina as Olimpíadas, o que mostra o crescimento das bebidas sem álcool no mercado e dos investimentos da Ambev, dona da Corona. O patrocínio global ao Comitê Olímpico Internacional (COI) vai até 2028. A empresa, contudo, não informa cifras. Mas, Gabriela Gallo, diretora de marketing da Corona no Brasil, destaca que a estratégia representa um marco na história da cervejaria mexicana.

"A Corona está no mercado há muito tempo, faz parte do segmento super premium e tem crescido bastante no Brasil. Mas com esse patrocínio colocamos uma risca no chão do que vem pela frente. Um novo momento de visibilidade de conhecimento e associação de marca", diz a executiva.

Em 2024, a cerveja mexicana (incluindo as linhas com e sem álcool) é o rótulo de maior crescimento da Ambev. Apenas no primeiro trimestre o salto foi de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, o Brasil se tornou o maior mercado da Corona fora do México, seu país de origem. Há três anos, era apenas o quinto. A cerveja sem álcool da marca foi lançada no Brasil em novembro de 2022.

Ações de marketing

Como desdobramento do patrocínio, a Corona Cero lançou no início do mês uma campanha homenageando lendas do esporte nacional que nunca ganharam uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Idealizada pela agência Soko, a ação é estrelada por Daiane dos Santos (ginástica), Hortência (basquete), Gustavo Borges (natação), Oscar Schmidt (basquete), Virna Dias (vôlei) e Vanderlei Cordeiro (maratona).

“O filme mostra que o ápice olímpico vai muito além da medalha. São as superações, os momentos inesquecíveis de celebração, os brindes e as comemorações em todas as conquistas que marcaram a trajetória. Trouxemos isso à tona para materializar um conceito que às vezes parece abstrato, mas cujas histórias o tornam tangível para o público”, explica Gallo.

Além do filme, a campanha, intitulada "Para Todos os Momentos de Ouro", recentemente levou os mesmos assentos dos locais dos Jogos Olímpicos para destinos icônicos de pôr do sol em nove países. A ação convida os fãs a celebrar os momentos de ouro da vida e a natureza.

No Brasil, o local escolhido foi a praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, onde a marca também realiza o Corona Olympic Sunsets. O evento, que ocorre no Parque das Figueiras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, até o 11 de agosto, reúne uma série de atrações, como telão com transmissão dos jogos, arena de shows, aula de yoga e debates esportivos.

Já em São Paulo, de olho em quem trabalha na região da Avenida Faria Lima, a Corona Cero montou um espaço personalizado da marca com cadeiras de praia ao ar livre e um supertelão de 4 metros para a transmissão de alguns jogos. O espaço foi montado no vão do Edifício Pátio Victor Malzoni.

Com entrada gratuita, vai funcionar até 2 de agosto, das 9h às 19h. Além das transmissões, o espaço vai oferecer para todo mundo, gratuitamente, duas Corona Cero e uma Corona Extra, e disponibilizar um cupom do aplicativo de bebidas Zé Delivery com 15% de desconto na aquisição do produto.

