Surfe: Tatiane Weston-Webb garante medalha de prata nas Olimpíadas de Paris

Depois de conquistar a vaga na final do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, Tatiana Weston-Webb fez história nesta segunda-feira, 5: foi a primeira mulher a ganhar a medalha de prata do Brasil na modalidade.

Ela disputou a final contra a norte-americana Caroline Marks, que coleciona mais de 17 títulos e é atualmente a campeã mundial da WSL. Tati, que já foi campeã do WQS (divisão de acesso da WSL) em 2015 e na WSL, em 2021, terminou a prova com 10.33 (5.83 + 4.50).

O pódio em Paris foi um alívio para a brasileira e a certeza de que a gaúcha-havaiana é o maior nome do surfe feminino do Brasil. Agora com a prata no peito, ela supera sua própria marca em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando foi eliminada nas oitavas de final pela a japonesa Amuro Tsuzuki.

Como foi a final do surfe de Tati Weston-Webb?

A bateria foi desafiadora tanto para Tati quanto para Caroline. O mar de Teahupo'o, que é conhecido quebrador de crânios, não fez jus à fama: estava mais calmo e com poucas ondas. A brasileira conseguiu duas notas baixas (0.33 e 0.43), sem finalizar bem nenhuma delas.

Caroline foi também prejudicada pelo comportamento do mar, mas deu sorte com uma boa onda: conquistou um tubo e fez a primeira nota alta da bateria: 7.50. Aos 14 minutos, a norte-americana estava com nota final de 8.00 (7.50 + 0.50).

Nos minutos finais, no sufoco em busca de uma boa onda, Tati reagiu. Faltando menos de 10 minutos para o fim da bateria, a atleta conseguiu uma onda mediana. Ela não conseguiu um tubo profundo, mas fez ótimas batidas. A nota foi de 5.83. Com mais uma, Tati sofreu uma queda. Ela obteve nota de 1.80 e fechou os últimos cinco minutos com pontuação final de 7.63 (5.83 + 1.80).

Logo em seguida, Carol tentou mais um tubo, mas acabou caindo dentro da onda. Ela se recuperou rápido, garantiu uma nota 3.00 e cravou a nota total de 10.50 (7.50 + 3.00). Ela chegou a pegar mais uma onda, tentou um tubo, mas caiu. Com essa pontuação, a norte-americana faturou o ouro.

No último minuto, Tati conseguiu faturar mais uma onda e fez ótimas batidas e rasgadas. Mesmo assim, a nota não foi suficiente: a brasileira ficou com a prata.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

