Aos 28 anos, ele saiu dos gramados da NFL e criou um negócio que fatura US$ 6.500 por mês

(Reprodução/LinkedIn)
Redação Exame
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13h39.
Em 2021, Jordan Achay, então com 24 anos, trabalhava como gerente de campo no SoFi Stadium, em Los Angeles, cuidando da preparação dos gramados para jogos da NFL e do futebol universitário.
Começou a gravar vídeos dos bastidores da operação e publicá-los no TikTok, primeiro para amigos, depois para um público crescente. A repercussão foi tão positiva que, poucos meses depois, Achay decidiu transformar o conteúdo em uma marca: J Sprays, uma empresa de revestimentos esportivos que hoje gera uma média de US$ 6.500 por mês. As informações foram retiradas da Entrepreneur.
A J Sprays opera com um modelo de negócio dividido em duas frentes: produção de conteúdo digital e prestação de serviços presenciais de pintura e manutenção de campos esportivos. À medida que o conteúdo ganha engajamento, mais clientes chegam para os serviços, e vice-versa. O crescimento é orgânico, mas constante: seguidores, contratos e receita escalam juntos.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Diferentemente de negócios que exigem grande aporte inicial, a J Sprays começou com investimento zero em infraestrutura. O celular de Achay e sua rotina no estádio foram as ferramentas fundamentais para testar, validar e divulgar o serviço. “Cada minuto livre que eu tinha era dedicado a isso”, conta ele.
A virada veio quando o conteúdo chamou atenção fora do círculo pessoal, gerando pedidos diretos de clientes e oportunidades de trabalho sob demanda. A monetização veio primeiro pelos serviços, depois pelo fortalecimento da marca. Hoje, Achay se divide entre o emprego principal e o negócio, dedicando pelo menos duas horas diárias à operação da J Sprays.
Como muitos empreendedores iniciantes, Achay enfrentou dificuldades com gestão de tempo e organização operacional. Tentou tocar várias ideias ao mesmo tempo, clínicas de beisebol, torneios e a J Sprays, enquanto mantinha o emprego fixo. “Foi demais para mim”, diz. Com o tempo, entendeu que precisava tratar a J Sprays como uma empresa real, com planejamento, metas e processos, e não apenas como uma renda extra.
A transição exigiu foco e definições claras: o que priorizar, quais serviços oferecer, como precificar, que parcerias buscar. Essa estrutura permitiu que, em três anos, o negócio se tornasse financeiramente estável, com receita recorrente e planos de expansão. O conteúdo nas redes sociais continua sendo a principal vitrine, mas agora também há portfólio, reputação e entrega profissional.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.
Em uma das experiências mais desafiadoras, Achay enfrentou um problema técnico que comprometeu máquinas de pintura em um projeto importante — justamente aquele cujo pagamento seria usado para manutenção dos equipamentos. “Não diluímos a tinta corretamente, e duas das três máquinas entupiram”, lembra.
O episódio evidenciou a necessidade de gestão de risco, reserva de caixa e capacidade de resposta rápida, mesmo em pequenos negócios. Esses aprendizados financeiros — muitas vezes ignorados por quem começa como autônomo ou freelancer, se tornam essenciais à medida que o negócio cresce.
Atualmente, a média de receita mensal da J Sprays gira em torno de US$ 6.500, com crescimento contínuo nas duas frentes do negócio. Cada novo projeto ou vídeo de bastidor aumenta o alcance da marca e traz novas oportunidades. Achay ainda equilibra a empresa com um emprego fixo, mas já vê a independência no horizonte.
O maior valor percebido por ele até aqui não é apenas financeiro. “Construí do zero, e posso administrar do meu jeito. Isso me deu uma nova forma de independência”, afirma. Com a marca consolidada, o próximo passo é escalar sem perder identidade, e isso exige cada vez mais planejamento financeiro e visão estratégica.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.