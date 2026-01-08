O jogador brasileiro que bateu recorde na Premier League

Aos 24 anos, o atacante Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma única temporada da Premier League, principal campeonato de futebol da Inglaterra. Atuando pelo Brentford, o jogador chegou a 16 gols na edição 2025/26 após marcar duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland, consolidando sua boa fase no futebol europeu.

Nascido em Gama, cidade-satélite de Brasília, Igor viveu uma infância marcada por desafios. Após a morte precoce do pai, precisou trabalhar como pedreiro para ajudar a mãe, até que o futebol lhe ofereceu uma nova chance de vida. Começou nas bases do Verê, no Paraná, antes de se transferir para o Cruzeiro, onde estreou como profissional em 2020.

Ludogorets

Sua trajetória no futebol europeu começou na temporada 2022/23 no Ludogorets, da Bulgária, que pagou cerca de R$ 3,6 milhões pelo jovem, onde foi campeão nacional, com 20 gols e sete assistências em 53 jogos.

Clube Brugge

Seu desempenho chamou atenção do Club Brugge, da Bélgica, que pagou cerca de R$ 69 milhões pelo jogador. Na liga belga, Igor Thiago também foi campeão nacional na temporada 2023/24, com 29 gols e seis assistências em 55 partidas.

Brentford

Com a boa atuação na Bélgica, Thiago chamou a atenção do Brentford, da Inglaterra, que pagou um valor recorde ao contratar o brasileiro: cerca de R$ 212 milhões.

Porém, no futebol inglês, nem tudo fluiu bem no início. Lesionado em seu primeiro ano pelo Brentford, passou grande parte da temporada de 2024/25 fora dos gramados.

Porém, recuperado e com oportunidades de titular, Thiago explodiu nesta temporada, aproveitando as saídas de nomes como Ivan Toney e Bryan Mbeumo para ganhar mais espaço e confiança.

O recorde estabelecido pelo brasileiro supera as marcas anteriores de grandes nomes brasileiros na Premier League, como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, que anotaram 15 gols em uma única edição da competição. Com ainda vários jogos pela frente, Igor Thiago pode ampliar ainda mais sua marca histórica no futebol inglês.