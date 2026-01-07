Vitão chega ao Flamengo por 10,2 milhões de euros

O Internacional confirmou nesta quarta-feira a venda do zagueiro Vitão ao Flamengo. A operação foi fechada por 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), incluindo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) pagos à vista e a quitação dos valores referentes a Thiago Maia, no montante de 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões). Há ainda um bônus de 500 mil euros (R$ 3,26 milhões) condicionado ao cumprimento de metas.

Segundo nota oficial do Colorado, a negociação foi concluída em 28 de dezembro. Nos últimos dias do ano passado, Vitão interrompeu as férias no Nordeste para viajar ao Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos com o clube carioca.

Idas e vindas

As tratativas foram marcadas por idas e vindas. O zagueiro chegou a estar próximo de acertar com o Cruzeiro, cuja proposta previa pagamento parcelado de 7 milhões de euros (R$ 45,69 milhões), além da cessão do zagueiro João Marcelo e do empréstimo do volante Japa. O acordo com os mineiros incluía contrato de cinco temporadas, com respaldo do técnico Tite.

A negociação com o Flamengo avançou após a intervenção de Fabinho Soldado, que assumiu como executivo do Inter em 2026 e atuou para destravar as conversas. No Ninho do Urubu, Vitão reencontrará José Boto, diretor esportivo que trabalhou com o jogador no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. O defensor já era alvo antigo do Rubro-Negro, que tentou contratá-lo em 2024 sem sucesso.

Vitão chegou ao Internacional em 2022, amparado pela normativa da Fifa que permitia a saída unilateral de atletas vinculados a clubes da Rússia e da Ucrânia.

Flamengo não participa da Copinha

Essa será a primeira vez em 18 anos que o clube carioca fica de fora do torneio. O rubro-negro é tetracampeão da Copinha, conquistando as taças em 1990, 2011, 2016 e 2018.

A diretoria do Flamengo explicou que a decisão foi tomada devido ao calendário apertado do time profissional nesta temporada. A equipe disputou a Copa Intercontinental, encerrando a temporada de 2025 no dia 17 de dezembro.

Com o Campeonato Carioca começando dia 11 de janeiro, os atletas terão menos de um mês de descanso. Por isso, jogadores sub-20 devem ser utilizados nas primeiras rodadas do estadual, o que prejudicaria o desempenho na Copinha.