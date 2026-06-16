Quais pilotos ainda não pontuaram na F1 em 2026? Veja a classificação atualizada

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o GP de Barcelona; George Russell e Lando Norris completaram o pódio (Lluis GENE / AFP)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h32.
Após sete etapas da Fórmula 1 2026, quatro pilotos ainda não conseguiram somar pontos no Mundial de Pilotos.
A lista inclui Nico Hulkenberg, da Audi, Valtteri Bottas e Sergio Perez, ambos da Cadillac, além de Lance Stroll, da Aston Martin.
Entre eles, Bottas e Perez defendem a única equipe que ainda não pontuou no Mundial de Construtores. A Cadillac ocupa a última colocação da tabela de equipes, com zero pontos.
Na parte de cima da classificação, Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato com 156 pontos. Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em segundo, com 115, após vencer o GP de Barcelona-Catalunha.
A próxima etapa da temporada será o GP da Áustria, disputado no fim de semana de 26 a 28 de junho.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|115
|3
|George Russell
|Mercedes
|106
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Lando Norris
|McLaren
|73
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|68
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|55
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|34
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|28
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0