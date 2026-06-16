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Fase de grupos copa 2026

Quais pilotos ainda não pontuaram na F1 em 2026? Veja a classificação atualizada

Quatro pilotos seguem sem pontos após sete etapas da temporada; Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato de Pilotos

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o GP de Barcelona; George Russell e Lando Norris completaram o pódio (Lluis GENE / AFP)

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o GP de Barcelona; George Russell e Lando Norris completaram o pódio (Lluis GENE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h32.

Após sete etapas da Fórmula 1 2026, quatro pilotos ainda não conseguiram somar pontos no Mundial de Pilotos.

A lista inclui Nico Hulkenberg, da Audi, Valtteri Bottas e Sergio Perez, ambos da Cadillac, além de Lance Stroll, da Aston Martin.

Entre eles, Bottas e Perez defendem a única equipe que ainda não pontuou no Mundial de Construtores. A Cadillac ocupa a última colocação da tabela de equipes, com zero pontos.

Na parte de cima da classificação, Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato com 156 pontos. Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em segundo, com 115, após vencer o GP de Barcelona-Catalunha.

A próxima etapa da temporada será o GP da Áustria, disputado no fim de semana de 26 a 28 de junho.

Classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari115
3George RussellMercedes106
4Charles LeclercFerrari75
5Lando NorrisMcLaren73
6Oscar PiastriMcLaren68
7Max VerstappenRed Bull Racing55
8Pierre GaslyAlpine41
9Isack HadjarRed Bull Racing34
10Liam LawsonRacing Bulls28
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine16
13Arvid LindbladRacing Bulls13
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Fernando AlonsoAston Martin1
19Nico HulkenbergAudi0
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0
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