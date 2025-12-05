Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja os adversários da seleção brasileira ao vivo

O sorteio da Copa do Mundo FIFA 2026 ocorre nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, para definir os adversários do Brasil na fase de grupos do torneio.

O evento é realizado no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira, em busca do sexto título após um jejum de 24 anos, será parte da 23ª edição da Copa do Mundo, mantendo a tradição como a única equipe presente em todas as edições do torneio.

No evento, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, explicou que a Copa do Mundo funcionará com novo formato, com 48 seleções, 12 grupos e fase de 16 avos de final antes das oitavas.

Brasil é cabeça de chave do sorteio

Por estar no Pote 1, o Brasil será um dos cabeças de chave e ocupará a posição 1 no grupo sorteado, exceto se for alocado nos Grupos A, B ou D, que já têm como anfitriões os países México, Canadá e EUA, respectivamente.

O regulamento do sorteio estabelece que seleções da mesma confederação não podem se enfrentar na fase de grupos, com exceção da UEFA, que pode ter até duas seleções em cada chave.

Como o Brasil faz parte da CONMEBOL, a seleção não poderá enfrentar outras equipes sul-americanas classificadas, como Argentina (Pote 1), Colômbia, Uruguai, Equador (Pote 2) e Paraguai (Pote 3), na primeira fase.

Veja os adversários da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Grupo A

México

Grupo B

Canadá

Grupo D

Estados Unidos

*Em atualização

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.