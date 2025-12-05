Esporte

Spotify Wrapped: a música mais ouvida de Gabigol é de jogador corinthiano

O jogador do Cruzeiro, que enfrentará o Corinthians na próxima semana pela Copa do Brasil, revelou seu ranking de músicas do Spotify Wrapped

Gabigol: conhecido por sua atuação no Flamengo, o jogador é fã da carreira musical de Memphis Depay (Ricardo Moreira/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12h02.

O Spotify Wrapped 2025 foi disponibilizado para os usuários da plataforma de streaming de música na última quarta-feira, 3. Imagens do ranking de músicas mais ouvidas foram compartilhadas no Instagram durante todo o dia.

Um dos famosos que compartilharam suas listas é o jogador de futebol Gabigol. A música mais ouvida do ídolo flamenguista, atualmente no Cruzeiro, em 2025? "São Paulo Freestyle", do atacante corinthiano Memphis Depay.

Gabigol: música mais ouvida do jogador do cruzeiro é de seu rival na Copa do Brasil (Gabigol/Instagram/Reprodução)

Rivais na Copa do Brasil

Na semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar duas vezes. A primeira, na próxima quarta-feira, 10, será no Mineirão. Já a segunda ocorrerá na Neo Química Arena no dia 14 de dezembro.

O atacante neerlandês Depay está se recuperando de uma lesão no joelho. Caso consiga se habilitar a tempo, em ambos os jogos, Gabigol e Memphis poderão se encontrar e disputar o título.

Carreira musical de Memphis Depay

Memphis Depay tem uma longa carreira como jogador, com passagens por grandes times europeus como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Em 2024, o Corinthians contratou o jogador estrangeiro, em uma negociação de R$ 70 milhões. Desde então, ele já conquistou o Paulistão de 2025.

Além da atuação como atleta, ele também tem projetos musicais. Desde 2018, Memphis lança singles de rap. Em 2020, ele lançou seu álbum "Heavy Stepper", no mesmo gênero. Após a chegada no Corinthians, vieram a faixas "Peita do Coringão", com MC Hariel, "Falando com as Favelas" e "YMS".

"São Paulo Freestyle" foi lançada em junho deste ano e se popularizou por uma polêmica. Em um dos versos, o atacante provocou o apresentador corinthiano Neto: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo jogo. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas.”

