Na história: Despedida de Gabigol do Flamengo faz torcida esgotar ingressos

Já garantido na Copa Libertadores e sem nenhuma chance de conquistar o título, a torcida do Flamengo deu uma demonstração de amor aquele que já é considerado um dos maiores ídolos da história do clube, o jogador Gabigol, e esgotou todos os ingressos para o jogo que deve marcar a despedida do atacante: todos os 55.380 ingressos foram comercializadas para o confronto diante do Vitória, neste domingo, 8, no Maracanã. Não estão inclusos os bilhetes para os visitantes e também cortesias, bastante comuns no estádios e que podem totalizar mais de 65 mil pessoas presentes.

Apesar de uma série de rusgas e declarações desencontradas entre o jogador e a diretoria flamenguista ao longo da temporada, que culminou com uma declaração ao vivo de Gabigol, tão logo o Flamengo se tornou campeão da Copa do Brasil, de que ele não ficaria mais no clube em 2025, uma série de homenagens e ações de marketing estão programadas para a partida, como copos com a imagem do atleta, ingresso com o rosto de Gabi e bandeiras pela arquibancada, que retratam momentos marcantes da passagem do camisa 99 pela Gávea.

Também após a partida contra o Galo, na Arena MRV, realizada em 10 de novembro, foi noticiado que Gabigol seria jogador do Cruzeiro, que não confirmou a informação. O Santos também apareceu como um dos candidatos.

O atacante é o sexto maior artilheiro da história rubro-negra, com 160 gols em 307 jogos. Foram 13 taças conquistas: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.

Um canhão quando o assunto é marketing

Na contramão de boa parte dos ídolos brasileiros em atividade, Gabigol tem uma série de produtos inspirados em sua marca e que miram diferentes tipos de público, em especial, o infantil. Em novembro, ele anunciou a criação de um canal no YouTube, repetindo o que o astro Cristiano Ronaldo fez recentemente. Até o momento, já são mais de 45 mil inscritos, e o primeiro vídeo postado no lançamento já soma quase 300 mil views, que mostra ele cercado de títulos conquistados no Flamengo, com a música "Me dê motivo", do cantor Tim Maia.

Na última temporada, Gabi promoveu o lançamento do livro "Minha História com o Gabigolzinho". Na obra, o personagem Gabigolzinho e os seus novos amigos, os tripulantes da nave Bookobee, apresentam a biografia do jogador e propõem atividades que convidam a criança a escrever, colorir e interagir, de forma lúdica, com a trajetória do seu ídolo.

Trata-se de um livro personalizável em que os personagens conduzem as crianças na produção de cada página a partir de um enredo. Os bookobees são viajantes intergalácticos que estão em busca de histórias extraordinárias para combater os “Oris”, vilões cibernéticos que estão roubando o poder da imaginação das crianças. Durante a sua jornada, eles conhecem o Gabigolzinho e o convidam para fazer parte da missão que irá combater o “Mal de Oris” e salvar a criatividade das crianças.

Não é a primeira vez que o jogador realiza algo do tipo. Em meados de 2023, ele divulgou o lançamento de um kit exclusivo para comemorar uma marca histórica: ao fazer o gol no empate em 1x1 contra o Racing, chegou aos 30 tentos na Copa Libertadores e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro na história da competição. No mês passado, ele já havia anunciado o lançamento de novos produtos exclusivos com sua marca, como modelos com a marca Gabigolzinho e Lil Gabi, e a reformulação de sua loja oficial virtual, a a Gabigol Store.

O kit, que recebe o nome “Maior artilheiro brasileiro da América”, trouxe itens exclusivos do atacante, com uma uma camisa 10 do Flamengo autografada pelo atacante, um patch especial com a marca do jogador, além de uma almofada e dois copos personalizados do ídolo.

Para especialistas em marketing esportivo, em meio as polêmicas que também acompanham sua carreira, Gabigol tem uma força gigantesca no campo do marketing, sabendo como usar e vender sua própria imagem.

"Nossos ídolos possuem uma força de exposição gigantesca e precisam estar muito atentos em tudo, não somente de sua saúde e técnica para dentro das 4 linhas mas também nos momentos extracampo. Ao longo da carreira, é muito importante se cercar de um time de profissionais que saiba cuidar de todos os pontos de contato com os fãs, os atletas e sua família precisam ter conhecimento do impacto de cada fala, de cada ação. No caso do Gabigol, tive oportunidade de conhecer o staff e fiquei impressionado com o profissionalismo das pessoas que dão suporte na sua carreira”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e que também faz captação de contratos entre marcas, atletas, entidades e clubes", explica Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e que também faz captação de contratos entre marcas, atletas, entidades e clubes.

“As redes sociais possibilitaram que ídolos pudessem construir uma audiência própria e que não mais dependa exclusivamente do clube que jogam ou da entidade que representam. O passo de Gabigol na direção de monetizar essa base de fãs de maneira independente com produtos próprio se assemelha ao que já vimos em alguns ídolos dos esportes americanos”, opina Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“Muitos atletas de futebol são ídolos, mas poucos sabem explorar isso fora das quatro linhas. Criar ações, produtos que aproximem do torcedor é uma forma inteligente de engajar e gerar receita”, pontua Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

O projeto foi produzido pela família do atleta, em parceria com a 4ComM, empresa que gerencia a carreira do jogador, e também a SoÍdolos Oficial, que conta com outros produtos exclusivos do camisa 10.

Já Bruno Brum, CMO da agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o ídolo é um elo fundamental na relação clube-torcida. "Pessoas preferem se relacionar com outras pessoas. O Gabigol entendeu essa dinâmica e está bem à frente do mercado brasileiro quando o tema é construção de marca e imagem do mercado de jogadores, exatamente por ações como essa. A tendência é que outros players, assim como no mercado europeu e americano, tenham essas iniciativas", explica.