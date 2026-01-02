Começa nesta sexta-feira, 2, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A competição conta com 128 times das categorias de base do futebol brasileiro e será disputada em 30 cidades no estado. Uma ausência, entretanto, marca esta edição: o Flamengo.

Essa será a primeira vez em 18 anos que o clube carioca fica de fora do torneio. O rubro-negro é tetracampeão da Copinha, conquistando as taças em 1990, 2011, 2016 e 2018.

A diretoria do Flamengo explicou que a decisão foi tomada devido ao calendário apertado do time profissional nesta temporada. A equipe disputou a Copa Intercontinental, encerrando a temporada de 2025 no dia 17 de dezembro.

Com o Campeonato Carioca começando dia 11 de janeiro, os atletas terão menos de um mês de descanso. Por isso, jogadores sub-20 devem ser utilizados nas primeiras rodadas do estadual, o que prejudicaria o desempenho na Copinha.

Saiba tudo sobre a Copinha 2026

O principal torneio das categorias de base começou em 1969 e hoje é disputado em sete fases, sendo a primeira em grupos e depois seguindo para o mata-mata com jogos únicos.

O Corinthians é o maior campeão da Copinha com 11 títulos. Atrás do Timão, com cinco taças, estão Fluminense, Internacional e São Paulo, atual vencedor da competição.

Participam atletas nascidos entre 2005 e 2010 que tenham sido registrados pelos clubes até o dia 6 de outubro de 2025.

A edição de 2026 contará com 30 cidades-sede, três delas recebendo os jogos pela 1ª vez: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista.

As demais sedes são: Santa Fé do Sul, Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Araçatuba, Presidente Prudente, Assis, Jaú, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos, Franca, Araraquara, São Carlos, Tietê, Sorocaba, Paulínia, Guaratinguetá, Taubaté, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santana de Paranaíba, Embu das Artes, Barueri, Guarulhos e Osasco.

A grande decisão acontece dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

As transmissões serão divididas entre o canal do Paulistão e da CazéTV, no Youtube, e pela Record e X Sports, na televisão.