Futebol: o que muda no Brasil e no mundo em 2026?

Em 2026, o futebol vai passar por uma grande “repaginada”, tanto no Brasil quanto no exterior. Após anos de debates sobre calendário e uso de tecnologia, entidades nacionais e internacionais decidiram colocar em prática uma série de mudanças para tentar tornar o esporte mais dinâmico, menos burocrático e mais justo.

No Brasil, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai reorganizar campeonatos e criar competições; no mundo, a FIFA e a IFAB (Conselho Internacional de Associação de Futebol, na sigla em inglês) ajustam regras e ampliam o uso de recursos tecnológicos, especialmente às vésperas da Copa do Mundo.

Brasil

A CBF anunciou mudanças no calendário: os campeonatos estaduais devem ficar menores, a Copa do Brasil terá mais clubes e final única, e novos torneios regionais devem surgir para dar mais jogos aos times de fora do eixo principal. A ideia é movimentar o calendário e aumentar a competitividade.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro Série A será estendido ao longo de mais meses, começando no dia 28 de janeiro e com previsão de terminar no dia 2 de dezembro. O torneio terá início antes do fim dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com limite de 11 datas.

Com a mudança, haverá semanas com a disputa das duas competições. Nas finais dos estaduais, teremos uma semana livre para as decisões, sem rodadas do torneio nacional.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil também terá mudanças. O torneio passará de 92 para 126 participantes em 2026. A competição encerrará o calendário do futebol brasileiro, com uma final em jogo único no dia 6 de dezembro do ano que vem.

Agora, serão 102 vagas diretas de campeonatos estaduais. Todos os clubes da Série A entrarão na quinta fase, a última antes das oitavas de final.

Novo campeonato

A CBF criou um novo campeonato regional: a Copa Sul-Sudeste, torneio de dois times de cada estado (SP, RJ, MG, RS, SC e PR) sem calendário Conmebol. Quem foi repaginada foi a Copa Verde, que será dividida entre a Copa Norte e a nova Copa Centro-Oeste, com 12 clubes cada. O vencedor de cada torneio fará a final da Copa Verde. Além desses dois torneios, a tradicional Copa do Nordeste segue. Esses campeonatos acontecerão em 10 datas, entre março e junho de 2026. Clubes que estão em competições da CONMEBOL não jogarão os torneios.

Mundo

As regras do jogo também vão mudar. A IFAB quer acelerar o ritmo das partidas e diminuir a famosa “cera”. Uma das propostas é punir goleiros que segurarem a bola por muito tempo, além de ajustes em jogadas paradas e no comportamento dos jogadores com a arbitragem. O VAR também deve ganhar novas funções em competições internacionais, analisando mais tipos de lance e usando tecnologias mais rápidas.

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, deve ser o grande laboratório dessas novidades. Pela primeira vez com 48 seleções e 104 jogos, o torneio promete ter mais futebol, mais tecnologia e, na teoria, menos enrolação.