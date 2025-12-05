Brasileirão 2025: Filipe Luís é 10º a conquistar título como jogador e técnico

Conquistar o Campeonato Brasileiro é para poucos — e vencer a competição tanto em campo quanto à beira do gramado é um feito ainda mais raro. Com a consagração do Flamengo como campeão da edição 2025 do Brasileirão, Filipe Luis, técnico do Rubro-Negro, acaba de entrar nessa seleta lista VIP do futebol brasileiro.

Ao longo da história da elite do futebol nacional, apenas dez profissionais atingiram essa marca especial, provando que o talento com a bola vai além das quatro linhas e pode se transformar em visão de jogo, liderança à beira do gramado.

Paulo Cesar Carpegiani

Carpegiani venceu o Brasileirão como jogador pelo Internacional em 1975 e 1976 e pelo Flamengo em 1980. Depois, brilhou como técnico no Flamengo, conquistando o título em 1982, comandando a geração eternizada por Zico.

Carlos Alberto Torres

O capitão do tricampeonato do Brasil em 1970 também viveu essa glória dupla. Campeão pelo Santos em 1965 e 1968, ele voltou ao topo em 1983, dessa vez como treinador do Flamengo.

Ênio Andrade

Campeão como atleta pelo Palmeiras em 1960, tornou-se um dos técnicos mais vitoriosos do país ao levantar o Brasileirão por três clubes diferentes: Internacional (1979), Grêmio (1981) e Coritiba (1985). Seu nome está eternizado como um dos poucos multicampeões em múltiplas casas.

Pepe

Ídolo do Santos, dominou o país como jogador em uma das equipes mais lendárias da história, conquistando o Brasileirão em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968. Já no banco, mostrou competência e comando ao conquistar o título de 1986 pelo São Paulo, confirmando nunca faltou conhecimento sobre futebol.

Joel Santana

Campeão como jogador pelo Vasco em 1974, voltou a levantar o troféu como treinador cruzmaltino em 2000, além de se tornar uma figura carismática no futebol brasileiro.

Emerson Leão

Um dos maiores goleiros da história do país, venceu como atleta pelo Palmeiras em 1969, 1972 e 1973, além do título de 1981 pelo Grêmio. Como técnico, foi campeão brasileiro comandando o Santos em 2002, liderando a “Geração dos Meninos da Vila” com Diego e Robinho.

Andrade

Um dos grandes nomes da era de ouro do Flamengo, levantou o Brasileirão como jogador em 1980, 1982 e 1983 pelo Rubro-Negro, e em 1989 pelo Vasco. Em 2009, retornou ao topo como treinador ao guiar o Flamengo ao título brasileiro.

Muricy Ramalho

Começou vencendo dentro de campo pelo São Paulo em 1977. Como técnico, virou referência na era dos pontos corridos: campeão pelo São Paulo em 2006, 2007 e 2008, e novamente em 2010 com o Fluminense. “Aqui é trabalho!” virou seu bordão, reforçando seu estilo disciplinado e obstinado.

Rogério Ceni

Um dos maiores ídolos da história recente do futebol nacional, conquistou o Brasileirão como goleiro em 2006, 2007 e 2008 pelo São Paulo. Como treinador, levantou a taça em 2020 pelo Flamengo.

Filipe Luís

O mais novo integrante dessa lista histórica, venceu o Brasileirão como jogador em 2019 e 2020 pelo Flamengo e, em 2025, alcançou o título como técnico do próprio clube.