Jogos de hoje, sábado, 6 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10h10.

Última atualização em 6 de dezembro de 2025 às 10h45.

Os confrontos entre Arsenal x Liverpool pela Premier League Feminina e Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga são alguns dos destaques deste sábado, 6 de dezembro.

A agenda também conta com jogos importantes pela Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol (La Liga) e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato Alemão (segunda divisão)

  • 9h - Kaiserslautern x Dynamo Dresden - OneFootball (Tempo Real)
  • 9h - Paderborn x Elversberg - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
  • 9h - VfL Bochum x Arminia Bielefeld - OneFootball (Tempo Real)
  • 11h30 - Augsburg x Bayer Leverkusen - Sportv, CazéTV e OneFootball (Tempo Real)
  • 11h30 - Colônia x St. Pauli - OneFootball (Tempo Real)
  • 11h30 - Heidenheim x Freiburg - OneFootball (Tempo Real)
  • 11h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
  • 11h30 - Wolfsburg x Union Berlin - OneFootball (Tempo Real)
  • 16h30 - Darmstadt 98 x Karlsruher - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Inglês

  • 9h30 - Aston Villa x Arsenal - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 9h30 - Derby County x Leicester City - Xsports e Disney+ (Tempo Real)
  • 12h - Bournemouth x Chelsea - Disney+ (Tempo Real)
  • 12h - Everton x Nottingham Forest - Disney+ (Tempo Real)
  • 12h - Manchester City x Sunderland - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 12h - Newcastle x Burnley - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube) (Tempo Real)
  • 12h - Tottenham x Brentford - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 12h - Bristol City x Millwall - Disney+ (Tempo Real)
  • 14h30 - Leeds United x Liverpool - Disney+ (Tempo Real)

La Liga (Campeonato Espanhol)

  • 10h - Villarreal x Getafe - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
  • 12h15 - Alavés x Real Sociedad - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
  • 12h15 - Huesca x Real Valladolid - Disney+ (Tempo Real)
  • 14h30 - Real Betis x Barcelona - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 17h - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
  • 14h30 - RB Leipzig x Eintracht Frankfurt - Sportv, Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Italiano

  • 11h - Sassuolo x Fiorentina - Disney+ (Tempo Real)
  • 14h - Inter de Milão x Como - Xsports e Disney+ (Tempo Real)
  • 16h45 - Hellas Verona x Atalanta - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Italiano Feminino

  • 10h30 - Roma (F) x Juventus (F) - Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Ucraniano

  • 10h30 - Kolos Kovalivka x Shakhtar Donetsk - OneFootball (Tempo Real)
  • 13h - Kudrivka x Dínamo de Kiev - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Holandês

  • 12h30 - Heerenveen x PSV - Disney+ (Tempo Real)
  • 14h45 - Fortuna Sittard x Ajax - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 17h - Feyenoord x Zwolle - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Francês

  • 15h - Toulouse x Strasbourg - CazéTV (Tempo Real)
  • 17h05 - PSG x Rennes - CazéTV (Tempo Real)

Campeonato Belga

  • 14h15 - Union Saint Gilloise x Gent - DAZN (Tempo Real)
  • 16h45 - Sint-Truiden x Club Brugge - DAZN (Tempo Real)

Campeonato Escocês

  • 17h - Kilmarnock x Rangers - Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Português

  • 17h30 - Famalicão x Braga - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Mexicano (semifinal)

  • 22h - Toluca x Monterrey - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Peruano (semifinal)

  • 22h - Alianza Lima x Sporting Cristal - Fanatiz (Tempo Real)

MLS (final)

  • 16h30 - Inter Miami x Vancouver Whitecaps - Apple TV+ (Tempo Real)

Copa da Inglaterra (segunda fase)

  • 14h15 - Sutton United x Shrewsbury Town - Disney+ (Tempo Real)
  • 16h30 - Chesterfield x Doncaster - Disney+ (Tempo Real)

Copa da Venezuela (final)

  • 19h - Carabobo x UCV - Fanatiz (Tempo Real)

Paulistão de Futsal (final)

  • 11h - Magnus x Corinthians - TV Futsal FPFS (YouTube)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
