Mais da metade dos brasileiros nunca foi a jogo de futebol, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo instituto Nexus, encomendada pela CBF, mostra que 59% dos brasileiros nunca foi a um jogo de futebol, enquanto outros 22% já frequentaram, mas não sentem vontade de ir mais.

O mesmo estudo dá algumas respostas para esses dados. Uma delas foi a falta de interesse, apontada por 41% das pessoas. Segurança e violência, com 23%, e preços altos e falta de dinheiro, com 12%, também foram algumas das justificativas.

Foram ouvidas 2.006 pessoas, de todos os estados, com idade a partir de 16 anos, entre 15 e 24 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Estádio toda semana? Raro

Entre os que vão com frequência, 2% responderam que frequentam estádios toda semana. Outros 2% vão uma vez a cada duas semanas. 5% disseram ir ao estádio "algumas vezes" por mês, e 10% em alguns jogos por ano.

Para aqueles que não vão aos estádios e preferem assistir pela televisão ou aplicativos, 47% falaram acompanhar a jogos toda semana, enquanto 26% não acompanha nenhuma partida.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, o número de pessoas que diz ter ido ou que vai regularmente aos estádios é bem maior do que esperava.

"Não temos no Brasil uma cultura associada aos clubes como argentinos e uruguaios, ou mesmo ingleses e alemães. Além disso, vimos por décadas quadrilhas travestidas de torcidas organizadas fazerem do estádio um ambiente ao extremo violento, que mesmo sob controle, não elimina os riscos nos deslocamentos. A isso, se soma a contínua depreciação de nossa moeda e poder de compra, que a cada ano deixa o percentual da chamada renda disponível para lazer menor", diz.

Já Luiz Guilherme, diretor de clubes da agência End to End (que faz gestão de camarotes e sócios nos clubes), diz que a pesquisa aponta uma desconstrução do mito do Brasil enquanto país do futebol sob a ótica de participação presencial no estádio. "Além disso, é possível identificar que existe um problema de acesso e pertencimento, sobretudo na questão de custo, segurança, transporte, hospitalidade e localidade do estádio. Outro ponto é que existe uma mudança de paradigma na sociedade, onde cada vez mais as pessoas preferem entretenimento sob a ótica do conforto mais simples e trivial. Isso pode oferecer uma oportunidade do ponto de vista de uma narrativa para reposicionar o sentimento de pertencimento para os clubes."

Média de público

Segundo a CBF, o Brasileirão de 2025 tem média de 25,3 mil pessoas por rodada nos estádios. Nas últimas temporadas, as médias ficaram em 25.773, em 2024, e 26.519, em 2023, um recorde.

O número ainda está distante das principais ligas de futebol do planeta. Segundo a UEFA, na temporada passada, a Premiere League registrou uma média de público de 40,4 mil pessoas.

Na Bundesliga, tradicionalmente com boa presença dos torcedores nos jogos, teve 38,7 mil torcedores pagantes por rodada. Outras ligas europeias já aparecem um pouco mais atrás. A Serie da Itália teve 30,7 mil pessoas de média de público, seguida por LaLiga (30 mil) e Ligue 1 (28,9 mil).