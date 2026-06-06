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Andreeva vence Chwalinska e é campeã de Roland Garros aos 19 anos

Atual número 8 do mundo é a campeã mais jovem do torneio desde Monica Seles, em 1990

Russa bateu Maja Chwalinska na final e levantou o primeiro Grand Slam da carreira (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Russa bateu Maja Chwalinska na final e levantou o primeiro Grand Slam da carreira (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12h52.

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, atual número 8 do mundo, conquistou seu primeiro título de Grand Slam neste sábado, 6, aos 19 anos, ao vencer a polonesa Maja Chwalinska (N.114).

Andreeva dominou a decisão disputada na quadra Philippe Chatrier e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h22 de partida.

O título confirma a rápida evolução da tenista nascida em Krasnoyarsk, que havia conquistado seu primeiro triunfo no circuito da WTA aos 15 anos e chegou à final em Paris pela primeira vez.

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Título histórico

Com 19 anos e 39 dias, Andreeva se torna a campeã mais jovem de Roland Garros desde Monica Seles, que venceu o torneio pela primeira vez em 1990, aos 16 anos.

A russa já era considerada uma das principais promessas do circuito após conquistar os títulos dos WTA 1000 de Dubai e Indian Wells no ano passado.

A campanha de Chwalinska

Apesar da derrota, Chwalinska deixa Paris com a melhor campanha de sua carreira. Atual número 114 do ranking antes do torneio, a polonesa alcançará a 21ª posição mundial na próxima atualização da WTA.

A tenista de 24 anos entrou para a história ao se tornar a jogadora com a pior classificação no ranking a chegar à final de Roland Garros desde a criação da lista da WTA, em 1975.

Ela também foi a primeira atleta vinda do qualifying a alcançar a decisão do torneio francês.

*Com informações da AFP

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