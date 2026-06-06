Andreeva vence Chwalinska e é campeã de Roland Garros aos 19 anos

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, atual número 8 do mundo, conquistou seu primeiro título de Grand Slam neste sábado, 6, aos 19 anos, ao vencer a polonesa Maja Chwalinska (N.114).

Andreeva dominou a decisão disputada na quadra Philippe Chatrier e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h22 de partida.

O título confirma a rápida evolução da tenista nascida em Krasnoyarsk, que havia conquistado seu primeiro triunfo no circuito da WTA aos 15 anos e chegou à final em Paris pela primeira vez.

Título histórico

Com 19 anos e 39 dias, Andreeva se torna a campeã mais jovem de Roland Garros desde Monica Seles, que venceu o torneio pela primeira vez em 1990, aos 16 anos.

A russa já era considerada uma das principais promessas do circuito após conquistar os títulos dos WTA 1000 de Dubai e Indian Wells no ano passado.

A campanha de Chwalinska

Apesar da derrota, Chwalinska deixa Paris com a melhor campanha de sua carreira. Atual número 114 do ranking antes do torneio, a polonesa alcançará a 21ª posição mundial na próxima atualização da WTA.

A tenista de 24 anos entrou para a história ao se tornar a jogadora com a pior classificação no ranking a chegar à final de Roland Garros desde a criação da lista da WTA, em 1975.

Ela também foi a primeira atleta vinda do qualifying a alcançar a decisão do torneio francês.

*Com informações da AFP