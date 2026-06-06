Opinião: o Brasil está redefinindo a internet com o Pix, o WhatsApp e a IA 

Por Mario Marchetti*

O Brasil está construindo, quase silenciosamente, um dos ecossistemas digitais mais sofisticados do mundo. Enquanto muitos mercados ainda tratam pagamentos, atendimento e comunicação como estruturas separadas, o consumidor brasileiro já opera de forma integrada.

Conversa com marcas pelo WhatsApp, realiza pagamentos instantâneos via Pix e interage cada vez mais com sistemas inteligentes movidos por IA. Tudo isso em poucos segundos e dentro da mesma jornada.

A ascensão da economia conversacional no país

Essa combinação está criando um novo padrão de relacionamento digital. O que torna esse fenômeno particularmente interessante é que ele não nasceu de uma única plataforma ou estratégia centralizada. Ele surgiu do comportamento do próprio consumidor brasileiro, altamente adaptável e mobile-first.

Essa força é inegável em um país com mais de 148 milhões de usuários ativos no WhatsApp e onde o Pix já se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado, superando cartões e outros meios em número de transações.

Hoje, uma conversa pode começar em uma campanha, evoluir para atendimento automatizado, passar por recomendação personalizada com IA e terminar em uma transação financeira instantânea. O canal deixou de ser apenas meio de comunicação. Tornou-se ambiente de relacionamento, venda e fidelização.

O papel central dos aplicativos de mensageria

Nesse contexto, o WhatsApp ocupa um papel central. O aplicativo deixou de funcionar apenas como ferramenta de troca de mensagens pessoais e passou a operar como infraestrutura de interação entre empresas e consumidores.

Ao mesmo tempo, o Pix redefiniu expectativas em torno de velocidade e simplicidade. O consumidor já não tolera jornadas longas, burocráticas ou fragmentadas. A experiência ideal passou a ser imediata, contextual e contínua.

A inteligência artificial acelera ainda mais essa transformação, não apenas automatizando respostas, mas entendendo intenção, contexto e comportamento em tempo real. O resultado é uma experiência mais fluida, personalizada e escalável.

Desafios na integração e segurança de dados

Naturalmente, essa convergência não é trivial e impõe desafios significativos. Garantir a segurança dos dados em jornadas tão fluidas e orquestrar a automação sem perder a empatia e o toque humano são barreiras que as empresas precisam superar. Contudo, são desafios que valem a pena ser enfrentados, pois o novo padrão de conveniência para o consumidor já foi estabelecido.

O impacto disso, portanto, vai além da tecnologia. Estamos assistindo a uma mudança estrutural na forma como empresas constroem relacionamento. Historicamente, marcas organizavam comunicação, vendas e atendimento em áreas separadas. Agora, tudo converge para a conversa. É nela que o cliente pesquisa, decide, compra, paga, reclama e fideliza.

O Brasil como pioneiro global de inovação

O Brasil tornou-se um laboratório avançado dessa economia conversacional. E isso acontece porque poucas regiões combinam, tanto, alta adoção de mensageria, forte digitalização financeira e consumidores extremamente engajados em canais móveis.

As empresas que entenderem esse movimento terão vantagem competitiva importante nos próximos anos. Porque o diferencial não estará apenas em vender produtos ou serviços, mas em construir jornadas simples, inteligentes e integradas. O futuro do relacionamento digital talvez não esteja sendo desenhado no Vale do Silício. Talvez ele esteja sendo digitado agora mesmo em uma conversa no WhatsApp.

Mario Marchetti é CEO Latam da Sinch.