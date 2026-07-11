Esporte

Fase de grupos copa 2026

FIFA coloca à venda pedaços do campo da final da Copa de 2026; veja valores

Torcedores poderão comprar fragmentos do campo do MetLife Stadium, palco da decisão do Mundial de 2026, como item de colecionador

O MetLife Stadium recebe o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/Redes Sociais)

O MetLife Stadium recebe o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/Redes Sociais)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de julho de 2026 às 12h50.

A FIFA colocou à venda fragmentos do gramado que será usado na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Cada peça do campo custa US$ 450 e será comercializada como item de colecionador.

Segundo a loja oficial, o produto é um “pedaço autêntico da história do futebol”, preservado em uma estrutura de acrílico com um dispositivo USB comemorativo. A FIFA afirma que cada unidade contém um fragmento original da superfície de jogo da decisão do Mundial.

A descrição do produto informa que cada segmento de gramado tem 17,5 por 17,5 por 17,5, mas não especifica se a medida está em polegadas, centímetros ou milímetros. A entidade não respondeu imediatamente a pedidos de esclarecimento sobre as dimensões.

Os pedaços de gramado vendidos pela FIFA serão enviados apenas para endereços nos Estados Unidos e na Europa. A organização informou que os pedidos só serão despachados após a realização da final da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, o produto encontra-se esgotado, sem previsão de novos lotes.

Site oficial da FIFA

Site oficial da FIFA Store/Reprodução

Gramado da final é alvo de críticas

O campo do MetLife Stadium, palco da decisão, tem sido questionado por jogadores e treinadores durante o torneio. O estádio normalmente recebe partidas da NFL e utiliza uma superfície artificial nos jogos dos New York Giants e dos New York Jets, mas recebeu uma adaptação para a competição da FIFA.

Foi lá, inclusive, a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira enfrentou o Marrocos no dia 13 de junho de 2026, pela primeira rodada do Grupo C.

Além da venda dos fragmentos do gramado, a entidade também comercializa ingressos com valores elevados para a final. As entradas regulares chegam a US$ 32.970, enquanto pacotes de hospitalidade, que incluem alimentos e bebidas, são oferecidos por até US$ 34.500.

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