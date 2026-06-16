França x Senegal: que horas e onde assistir ao vivo ao jogo de hoje da Copa do Mundo

As seleções da França e de Senegal se enfrentam às 16h (de Brasília) desta terça-feira, 16, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

As equipes iniciam a caminhada em uma chave que também conta com Iraque e Noruega.

Vice-campeã em 2022, a França chega como uma das favoritas ao título, enquanto Senegal tenta repetir campanhas históricas do passado.

Onde assistir ao jogo França x Senegal hoje

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge tv, SBT, NSports e CazéTV.

Que horas é o jogo França x Senegal hoje

O confronto entre França e Senegal começa às 16h (horário de Brasília), nesta terça-feira, 16.

Como chegam as seleções

A França inicia a Copa do Mundo em um momento de transição. O torneio marcará a despedida do técnico Didier Deschamps, que deixará o comando da seleção após a competição. Campeão mundial em 2018, ele busca conquistar mais um título liderando uma geração comandada por Kylian Mbappé e reforçada por jovens que ganharam espaço recentemente, como Michael Olise.

Já o Senegal tenta se inspirar em um dos capítulos mais marcantes de sua história. Na estreia da Copa do Mundo de 2002, a seleção africana derrotou justamente a França por 1 a 0 e iniciou uma campanha que terminou nas quartas de final, seu melhor resultado em Mundiais até hoje.

Quem deve ganhar o jogo França x Senegal?

O modelo estatístico da Fundação Getulio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre França e Senegal, apontando vantagem para os franceses na estreia pelo Grupo I da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a França aparece com 58,1% de chance de vitória contra 17,9% do Senegal, enquanto o empate tem 24,0% de probabilidade.

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória francesa por 1 a 0, com 14,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória da França por 2 a 0 (11,6%), empate por 1 a 1 (11,1%), empate por 0 a 0 (8,6%) e vitória francesa por 2 a 1 (9,1%).

O algoritmo usa inferência bayesiana e atualiza suas estimativas com base nos resultados de partidas internacionais disputadas desde janeiro de 2023.

Prováveis escalações

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Doué, Dembélé, Olise e Mbappé.

Técnico: Didier Deschamps.

Senegal

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Doiuf; Camara, Diarra e Gueye; Sarr, Jackson e Mané.

Técnico: Pape Thiaw.

Arbitragem

Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

Assistente 1: George Lakrindis (Austrália)

Assistente 2: Andrew Lindsay (Austrália)

Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)