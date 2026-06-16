Fortuna de Lionel Messi: como jogador da Argentina virou bilionário

A estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 acontece nesta terça-feira, 16, mas o protagonismo de Lionel Messi vai além dos gramados. Aos 38 anos, o camisa 10 alcançou um marco raro até mesmo entre atletas de elite: tornou-se bilionário.

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Messi ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio líquido, entrando em um grupo seleto que inclui poucos esportistas em atividade. A fortuna foi construída ao longo de mais de duas décadas de carreira e combina salários, bônus, contratos publicitários, investimentos e participações em negócios.

Atualmente, o argentino atua pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, mas grande parte de sua riqueza foi acumulada durante a passagem pelo Barcelona, clube pelo qual conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões e se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol.

De acordo com a Bloomberg, Messi acumulou mais de US$ 700 milhões apenas em salários e bônus desde 2007.

Durante os anos de Barcelona, o argentino assinou sucessivas renovações contratuais que o transformaram em um dos atletas mais bem pagos do planeta. Após deixar a Espanha em 2021, manteve ganhos elevados no Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Inter Miami.

A mudança para os Estados Unidos ocorreu mesmo após o jogador recusar uma proposta estimada em US$ 400 milhões por temporada para atuar no futebol saudita.

"Se fosse por dinheiro, eu teria ido para a Arábia Saudita ou para outro lugar", afirmou Messi em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Inter Miami abriu novas fontes de receita

A ida para o Inter Miami representou mais do que uma transferência esportiva.

O contrato firmado com o clube inclui mecanismos incomuns no futebol, como a possibilidade de adquirir participação acionária na equipe no futuro. Além disso, o argentino passou a receber benefícios vinculados ao crescimento comercial da MLS.

Segundo informações divulgadas pelo The Athletic, Messi também negociou participação nas receitas geradas por novas assinaturas do MLS Season Pass, serviço de transmissão da liga disponível pela Apple TV+.

O proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, afirmou neste ano que a remuneração total do argentino pode variar entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões anuais, considerando salário, direitos comerciais e participação societária.

Negócios vão além do futebol

Nos últimos anos, Messi ampliou sua atuação como empresário e investidor.

Em 2024, lançou a bebida esportiva Más+ by Messi e também se tornou investidor da rede argentina El Club de la Milanesa, especializada no tradicional prato argentino.

O jogador ainda mantém investimentos no setor imobiliário por meio da Edificio Rostower Socimi, companhia listada na Espanha e avaliada em cerca de US$ 232 milhões. O portfólio inclui hotéis e imóveis comerciais.

Além disso, o argentino passou a investir em clubes de futebol. Entre os projetos estão participações no Deportivo LSM, do Uruguai, administrado ao lado de Luis Suárez, e no Cornellà, da Espanha.

Fora dos campos, Messi mantém contratos com algumas das maiores marcas do mundo.

A parceria mais duradoura é com a Adidas, mas o argentino também possui acordos comerciais nos setores de tecnologia, bebidas, turismo, telecomunicações e entretenimento.

A conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ampliou ainda mais o valor comercial do jogador, consolidando sua posição como uma das figuras mais valiosas do esporte mundial.