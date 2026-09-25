Da bola redonda para a oval: Harry Kane planeja transição para a NFL

Harry Kane comemora gol vestindo a camisa da Inglaterra. (Paul Ellis / AFP) (Paul Ellis/AFP)
Redator na Exame
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07h42.
RESUMO | Em entrevista coletiva em St George’s Park, o atacante Harry Kane revelou o desejo de explorar seriamente a possibilidade de se tornar um kicker especialista na NFL ao final de sua carreira no futebol europeu.
O futuro de Harry Kane fora dos gramados tradicionais do futebol europeu pode ser os campos de futebol americano. Aos 33 anos e perto de oficializar a renovação de seu contrato com o Bayern de Munique, o atacante e capitão da seleção inglesa surpreendeu ao revelar publicamente que planeja se dedicar de forma séria à possibilidade de atuar como kicker (chutador especialista) na NFL quando decidir encerrar sua trajetória no futebol de elite. Kane considera a opção na liga de futebol americano muito mais viável devido à proximidade técnica com a cobrança de penalidades.
Segundo o The Athletic, o planejamento do centroavante envolve uma logística inovadora que poderia unir os dois universos esportivos no continente norte-americano. Segundo Kane, uma alternativa viável para o futuro seria atuar na Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, conectar as temporadas para defender uma franquia da NFL: "Talvez se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, possa ser uma coisa onde você consiga conectar os dois, com as temporadas" declarou. O jogador também citou como inspiração o caso de Brandon Aubrey, atual kicker do Dallas Cowboys que iniciou a carreira esportiva como jogador profissional de futebol.
Apesar de demonstrar confiança na semelhança entre a pressão de cobrar pênaltis cruciais e a execução de um field goal, Kane reconhece que a transição exigiria um período intensivo de adaptação técnica. O atacante afirmou que, caso decida seguir adiante com a ideia, precisará de pelo menos seis meses a um ano de treinos específicos antes de tentar uma vaga profissional.
Ao longo das décadas, diversos jogadores trocaram os campos tradicionais pelos gramados da bola oval, acumulando recordes e até anéis de campeão do Super Bowl. Entre os principais exemplos históricos e recentes dessa migração de sucesso estão:
O atacante inglês revelou o plano de se tornar um kicker especialista na NFL após o fim de sua carreira no futebol tradicional.
O jogador sugeriu que poderia atuar na MLS (futebol nos EUA) e, aproveitando o calendário, conectar as temporadas para jogar na NFL simultaneamente.
Não. Kane esclareceu que ainda não houve conversas formais e que a ideia só seria pauta quando ele já não estivesse no auge do futebol europeu.
Sim. O atleta citou o exemplo de Brandon Aubrey, kicker do Dallas Cowboys que começou a carreira profissional como jogador de futebol tradicional.
Além do futebol americano, ele é um ávido jogador de golfe com handicap de dois, embora considere a NFL um objetivo muito mais realista de alcançar profissionalmente.