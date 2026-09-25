Da bola redonda para a oval: Harry Kane planeja transição para a NFL

RESUMO | Em entrevista coletiva em St George’s Park, o atacante Harry Kane revelou o desejo de explorar seriamente a possibilidade de se tornar um kicker especialista na NFL ao final de sua carreira no futebol europeu.

O futuro de Harry Kane fora dos gramados tradicionais do futebol europeu pode ser os campos de futebol americano. Aos 33 anos e perto de oficializar a renovação de seu contrato com o Bayern de Munique, o atacante e capitão da seleção inglesa surpreendeu ao revelar publicamente que planeja se dedicar de forma séria à possibilidade de atuar como kicker (chutador especialista) na NFL quando decidir encerrar sua trajetória no futebol de elite. Kane considera a opção na liga de futebol americano muito mais viável devido à proximidade técnica com a cobrança de penalidades.

Segundo o The Athletic, o planejamento do centroavante envolve uma logística inovadora que poderia unir os dois universos esportivos no continente norte-americano. Segundo Kane, uma alternativa viável para o futuro seria atuar na Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, conectar as temporadas para defender uma franquia da NFL: "Talvez se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, possa ser uma coisa onde você consiga conectar os dois, com as temporadas" declarou. O jogador também citou como inspiração o caso de Brandon Aubrey, atual kicker do Dallas Cowboys que iniciou a carreira esportiva como jogador profissional de futebol.

Rigor físico e preparação a longo prazo

Apesar de demonstrar confiança na semelhança entre a pressão de cobrar pênaltis cruciais e a execução de um field goal, Kane reconhece que a transição exigiria um período intensivo de adaptação técnica. O atacante afirmou que, caso decida seguir adiante com a ideia, precisará de pelo menos seis meses a um ano de treinos específicos antes de tentar uma vaga profissional.

Jogadores de futebol que fizeram história como kickers na NFL

Ao longo das décadas, diversos jogadores trocaram os campos tradicionais pelos gramados da bola oval, acumulando recordes e até anéis de campeão do Super Bowl. Entre os principais exemplos históricos e recentes dessa migração de sucesso estão:

Toni Fritsch (Áustria): Ex-atacante de destaque do Rapid Viena e da Seleção Austríaca, foi descoberto em 1971 durante uma turnê do Dallas Cowboys pela Europa e ajudou a franquia a vencer o Super Bowl VI.

Ex-atacante de destaque do Rapid Viena e da Seleção Austríaca, foi descoberto em 1971 durante uma turnê do Dallas Cowboys pela Europa e ajudou a franquia a vencer o Super Bowl VI. Brandon Aubrey (Estados Unidos): Draftado na primeira rodada da MLS pelo Toronto FC em 2017 e com passagem pelo Bethlehem Steel, reinventou-se na carreira e hoje brilha como um dos kickers recordistas do Dallas Cowboys.

Draftado na primeira rodada da MLS pelo Toronto FC em 2017 e com passagem pelo Bethlehem Steel, reinventou-se na carreira e hoje brilha como um dos kickers recordistas do Dallas Cowboys. Horst Mühlmann (Alemanha): Goleiro titular do Schalke 04 na estreia da Bundesliga em 1963, migrou para a NASL (EUA) e depois construiu uma carreira marcante na NFL por Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals.

Goleiro titular do Schalke 04 na estreia da Bundesliga em 1963, migrou para a NASL (EUA) e depois construiu uma carreira marcante na NFL por Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals. Chris e Matt Bahr (Estados Unidos): Irmãos que brilharam na NASL — Chris foi eleito Calouro do Ano em 1975 pelo Philadelphia Atoms — e ambos conquistaram dois títulos de Super Bowl na NFL (Chris pelos Raiders e Matt por Steelers e Giants).

Irmãos que brilharam na NASL — Chris foi eleito Calouro do Ano em 1975 pelo Philadelphia Atoms — e ambos conquistaram dois títulos de Super Bowl na NFL (Chris pelos Raiders e Matt por Steelers e Giants). Josh Lambo (Estados Unidos): Ex-goleiro das seleções de base dos EUA e draftado pelo FC Dallas na MLS, migrou para o futebol americano universitário e se consolidou como kicker titular em equipes como Chargers e Jaguars.

Ex-goleiro das seleções de base dos EUA e draftado pelo FC Dallas na MLS, migrou para o futebol americano universitário e se consolidou como kicker titular em equipes como Chargers e Jaguars. Bobby Howfield (Inglaterra): Ex-atacante de clubes ingleses como Fulham, Watford e Millwall, chamou a atenção pela força de seu chute nas ligas secundárias norte-americanas e atuou por Denver Broncos e New York Jets entre 1968 e 1974.

Qual foi a revelação feita por Harry Kane sobre seu futuro?

O atacante inglês revelou o plano de se tornar um kicker especialista na NFL após o fim de sua carreira no futebol tradicional.

Como Kane planeja conciliar os dois esportes?

O jogador sugeriu que poderia atuar na MLS (futebol nos EUA) e, aproveitando o calendário, conectar as temporadas para jogar na NFL simultaneamente.

O jogador já conversou com franquias da NFL?

Não. Kane esclareceu que ainda não houve conversas formais e que a ideia só seria pauta quando ele já não estivesse no auge do futebol europeu.

Existe algum precedente no esporte?

Sim. O atleta citou o exemplo de Brandon Aubrey, kicker do Dallas Cowboys que começou a carreira profissional como jogador de futebol tradicional.

Qual é o nível atual de Kane em outros esportes?

Além do futebol americano, ele é um ávido jogador de golfe com handicap de dois, embora considere a NFL um objetivo muito mais realista de alcançar profissionalmente.