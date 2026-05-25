Messi preocupa antes da Copa? Craque deixa jogo do Inter Miami com dores

Lionel Messi gerou preocupação no Inter Miami e na seleção argentina no último compromisso antes de se apresentar para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 deixou o gramado antes do fim da vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, neste domingo, pela MLS, após relatar dores na perna esquerda.

O argentino foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo para a entrada de Mateo Silvetti. Ainda em campo, Messi levou a mão à coxa esquerda e voltou a demonstrar desconforto enquanto caminhava em direção ao vestiário.

A cena rapidamente chamou atenção pela proximidade do Mundial, que começa nas próximas semanas.

Saída de Messi gera alerta

A preocupação aumentou por se tratar do último jogo do atacante antes da apresentação à seleção argentina. Atual campeã mundial, a equipe de Lionel Scaloni inicia sua caminhada na Copa no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City.

Apesar do susto, o técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, tratou de minimizar qualquer temor envolvendo uma possível lesão muscular.

"Era fadiga, estava cansado. O campo estava pesado. Diante da dúvida, o que se deve fazer é não arriscar", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Inter Miami vence em jogo de dez gols com show de Luis Suárez

Dentro de campo, o Inter Miami participou de uma partida movimentada e superou o Philadelphia Union por 6 a 4.

O grande destaque ofensivo foi Luis Suárez. O uruguaio marcou três vezes e comandou a vitória da equipe no último compromisso antes da pausa internacional.

Agora, as atenções se voltam para a condição física de Messi, que se junta à delegação argentina para a reta final de preparação visando à defesa do título mundial.