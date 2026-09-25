Bazar vende peças luxo a partir de R$ 10 em shopping e arrecada R$ 2,5 milhões para causa social

Claudia Bartelle e Pedro Bartelle: projeto começou com peças do próprio acervo e cresceu com a adesão de marcas e voluntárias (Ale Pinho/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10h52.
O Bazar Claudia Bartelle & Friends arrecadou R$ 2,524 milhões na quinta-feira, 24, no Shopping Iguatemi Porto Alegre, em sua sétima edição. O valor será destinado à Casa Madre Ana, espaço ligado à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre que oferece hospedagem, alimentação e suporte a pacientes pediátricos e familiares durante tratamentos de alta complexidade.
Uma camisa social da Ralph Lauren avaliada em R$ 1.900 foi vendida por R$ 90 na sétima edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends, realizado em Porto Alegre. Já um chapéu da Chanel, que custa R$ 15 mil, saiu por R$ 4.200.
Esses são apenas alguns exemplos de itens que o público encontro no evento realizado dentro do Shopping Iguatemi Porto Alegre na última quinta-feira, 24.
O valor desses e outros produtos foram destinado à Casa Madre Ana, espaço ligado à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre que acolhe pacientes pediátricos e familiares vindos de diferentes regiões do país para tratamentos de alta complexidade.
No total, a sétima edição do evento arrecadou R$ 2.524.000 em um único dia.
Criado pela influenciadora Claudia Bartelle, o bazar reúne peças doadas por marcas, apoiadores e uma rede de 150 embaixadoras voluntárias. O evento começou com oito participantes e, ao longo dos anos, ampliou sua estrutura. Na primeira edição, foram arrecadadas 1.600 peças; atualmente, o acervo chega a cerca de 25 mil itens.
“Eu falo que a gente é uma grande loja de departamentos, porque não é só roupa. A gente tem setor infantil, masculino, feminino, decoração, luxo, importados, acessórios e utensílios”, afirma Claudia Bartelle.
Segundo a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Naile Santos, o evento passou a ganhar escala ao unir a estrutura do shopping com a mobilização criada pelo projeto.
“As pessoas não estão fazendo uma compra, elas estão fazendo uma doação. Elas estão levando uma lembrança para casa”, diz.
A origem do projeto está ligada à Casa Madre Ana, criada para receber pacientes pediátricos e seus familiares que chegam a Porto Alegre para tratamentos realizados na Santa Casa. Claudia conta que conheceu a estrutura após visitar a unidade pediátrica do hospital.
Segundo ela, muitas famílias que viajavam para realizar transplantes ou outros tratamentos de alta complexidade não tinham onde permanecer durante o período de atendimento.
“A gente começou porque eu, como influenciadora, ganho muita roupa e muitas coisas. Pensei: vamos juntar essas peças que não usamos mais, fazer um bazar e destinar tudo para sustentar essa casa”, afirma.
A Casa Madre Ana, fundada em 2016, oferece hospedagem, alimentação e suporte aos pacientes e familiares. Desde sua criação, já acolheu aproximadamente 8 mil pacientes em áreas como cardiologia pediátrica, oncologia e transplantes.
Com o crescimento da iniciativa, o perfil das doações também mudou. Além das peças vindas dos acervos pessoais das embaixadoras, marcas passaram a enviar produtos novos com etiquetas.
“Hoje temos muitas marcas parceiras que doam seus estoques. São produtos que talvez não tenham mais sentido para elas, mas aqui ganham propósito”, afirma Claudia.
A edição de 2026 contou com produtos exclusivos desenvolvidos especialmente para o evento. A Olympikus, marca pertencente à Vulcabras, grupo comandado pela família de Claudia Bartelle, lançou uma versão exclusiva do Olympikus Corre Max 2.
Foram disponibilizados 1.600 pares do modelo, vendidos por R$ 599 cada, com toda a renda revertida para a Casa Madre Ana.
Além da Olympikus, outras marcas participaram com produtos criados para a ação. Segundo Claudia, a ampliação da rede de parceiros ajudou a transformar o bazar em uma operação maior.
“A gente vai vendo que quanto mais damos as mãos, mais mãos são dadas. É uma corrente de doação que faz essa união de peças acontecer”, afirma.
O evento também contou com itens de moda, acessórios, decoração e produtos para diferentes públicos. As peças novas foram vendidas com descontos de aproximadamente 50% em relação ao preço original.
O bazar passou a ser realizado no Iguatemi Porto Alegre a partir de 2024, depois de edições anteriores realizadas em outros espaços da cidade. Desde então, segundo Cristina Maggi, gerente de marketing do shopping, a arrecadação cresceu 70% em comparação com 2023.
“A gente percebe efetivamente uma energia diferente no chão. As pessoas estão com uma vibração muito especial, porque entendem que aquilo não é só uma compra”, afirma Cristina.
A parceria também permitiu ampliar a estrutura da operação. O evento envolve etapas de arrecadação, separação, precificação e organização das peças, todas realizadas com trabalho voluntário.
Pela primeira vez, em 2026, a captação de produtos foi ampliada para fora do Rio Grande do Sul, com pontos de coleta em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, em parceria com a Breton.
Claudia afirma que uma das preocupações do projeto é garantir que todo o recurso arrecadado chegue diretamente à instituição beneficiada.
“Os caixas que estão aqui são os caixas da Santa Casa. O dinheiro não passa na conta de ninguém”, diz.
Segundo ela, as próprias embaixadoras seguem regras para preservar a organização do evento. As voluntárias responsáveis pela montagem e operação só podem comprar produtos após determinado horário, depois da abertura ao público.
A sétima edição consolidou um movimento que começou pequeno e cresceu apoiado na combinação entre moda, consumo e filantropia. Ao todo, o projeto já destinou mais de R$ 6 milhões à Casa Madre Ana desde sua criação.
A sétima edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends arrecadou R$ 2.524.000 em um único dia. Desde sua criação, o projeto já destinou mais de R$ 6 milhões à Casa Madre Ana.
O dinheiro arrecadado será destinado à Casa Madre Ana, espaço ligado à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A instituição oferece hospedagem, alimentação e suporte a pacientes pediátricos e familiares durante tratamentos de alta complexidade.
O evento vendeu roupas, calçados, acessórios, artigos de decoração e utensílios, entre outros produtos. Uma camisa social da Ralph Lauren avaliada em R$ 1.900 saiu por R$ 90, enquanto um chapéu da Chanel de R$ 15 mil foi vendido por R$ 4.200.
As peças são doadas por marcas, apoiadores e uma rede de 150 embaixadoras voluntárias. O projeto começou com oito participantes e 1.600 peças na primeira edição, enquanto o acervo atual chega a cerca de 25 mil itens.
A Olympikus, marca da Vulcabras, disponibilizou 1.600 pares de uma versão exclusiva do Olympikus Corre Max 2 por R$ 599 cada. Toda a renda obtida com o modelo foi revertida para a Casa Madre Ana.
Os pagamentos são processados diretamente pelos caixas da Santa Casa, afirma Claudia Bartelle. Segundo a influenciadora, o dinheiro arrecadado não passa pela conta de outras pessoas.