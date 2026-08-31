Fórmula 1 volta de pausa com GP da Itália; veja datas e horários

A Fórmula 1 está de volta após a pausa no calendário e já tem um dos seus palcos mais tradicionais pela frente. Depois da vitória de Lando Norris no Grande Prêmio da Holanda, os pilotos desembarcam na Itália para a disputa da 13ª etapa da temporada, no histórico circuito de Monza.

As atividades do GP da Itália começam na sexta-feira, 4, e terminam no domingo, 6, quando acontece a corrida principal. A etapa italiana marca o retorno da categoria à ação após o período de pausa e coloca novamente os pilotos em uma das pistas mais emblemáticas do campeonato.

Monza é conhecida pela alta velocidade e pelas longas retas, características que fazem da prova italiana uma das mais aguardadas do calendário.

Monza carrega tradição na Fórmula 1

A Itália está entre os países mais importantes da história da Fórmula 1. Ao lado da Grã-Bretanha, é a única nação que recebeu uma corrida da categoria em todas as 76 temporadas desde a criação do campeonato.

O GP italiano também reúne dois dos maiores vencedores da história da prova. Lewis Hamilton e Michael Schumacher conquistaram cinco vitórias cada em Monza.

Na edição do ano passado, Max Verstappen foi quem terminou no lugar mais alto do pódio.

Antonelli chega em casa como líder

A etapa italiana terá ainda um atrativo especial para Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chega a Monza como líder do Mundial de Pilotos e disputará uma corrida em casa.

Aos 20 anos, o italiano soma 242 pontos na temporada. Até aqui, Antonelli acumulou dez pódios, sendo quatro deles com vitórias.

A expectativa agora é saber se o piloto conseguirá transformar o apoio da torcida italiana em mais um resultado de destaque e ampliar sua vantagem na classificação do campeonato.

Datas e horários do GP da Itália

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)

Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

Treino Livre 3 - 7h30 (de Brasília)

Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO