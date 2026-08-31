'Obrigado por tudo, Leo': AFA publica homenagem após despedida de Messi da Argentina

A Associação de Futebol Argentino (AFA) publicou nesta segunda-feira, 31, uma mensagem de despedida a Lionel Messi após o atacante anunciar sua aposentadoria da seleção argentina. No texto, a entidade relembrou a trajetória do camisa 10 pela equipe nacional e afirmou que sua história passou a fazer parte da identidade do país.

A publicação da AFA começa com um agradecimento ao jogador e recupera mais de duas décadas de relação entre Messi e a seleção argentina. A entidade cita desde as primeiras partidas do atacante até a conquista dos principais títulos de sua passagem pela equipe.

"Existem histórias que transcendem resultados, recordes e títulos. Existem histórias que se tornam parte da identidade de um país. A história de Lionel Messi com a Seleção Argentina é uma delas", escreveu a associação.

Messi encerra sua passagem pela seleção depois de conquistar a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo como capitão da Argentina. A AFA afirmou que a camisa 10 permanecerá associada ao jogador e à geração que participou desse período da seleção.

No comunicado, a entidade também recordou os diferentes momentos da trajetória do atacante. Segundo a AFA, Messi enfrentou períodos de pressão e dificuldades, mas manteve sua presença na seleção ao longo dos anos.

"Como jogador, capitão e ícone, Messi foi uma figura fundamental em uma das eras mais gloriosas da nossa seleção. Ele ergueu a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo", afirmou a entidade.

A associação encerrou a mensagem com agradecimentos ao camisa 10 por sua passagem pela equipe. "Obrigado por tudo, Leo. Obrigado por representar a Argentina. Obrigado por nos fazer sonhar. Obrigado por transformar tantos sonhos em realidade. A história continua. A lenda será sua para sempre", escreveu.

Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Lionel Messi, de 39 anos, anunciou, nesta segunda-feira, que não atuará mais pela seleção argentina. O jogador comunicou a decisão por meio de uma carta publicada em seu perfil no Instagram, na qual falou sobre os 20 anos de trajetória com a camisa da Argentina.

Messi publicou três páginas manuscritas e afirmou que a decisão encerra um capítulo que "dói muito". No texto, o atacante declarou que considera este o momento de abrir espaço para outros jogadores na equipe nacional.

"Não resta muito tempo, e capítulos estão se fechando, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na seleção. Dei tudo de mim. Não tenho mais nada a dar e há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá", escreveu.

Na carta, Messi também apontou a morte do pai, Jorge Messi, como um dos fatores considerados em sua decisão de deixar a seleção. Jorge morreu no início do mês, aos 68 anos, em um hospital de Rosário, na Argentina, após enfrentar uma doença.

A aposentadoria encerra uma trajetória de duas décadas de Messi pela equipe principal argentina. Durante esse período, o atacante assumiu a braçadeira de capitão e participou das conquistas da Copa América, da Finalíssima e da Copa do Mundo.

A mensagem da AFA para Messi

Em sua publicação, a AFA afirmou que a passagem do jogador pela seleção não se restringe aos resultados obtidos em campo. A entidade citou o vínculo construído entre Messi, a equipe nacional e os torcedores argentinos durante sua carreira.

"Por mais de duas décadas, Lionel vestiu a camisa azul-celeste e branca [...] Daquela primeira partida à realização de cada um de seus maiores sonhos, ele viveu alegrias e dificuldades", afirmou a associação.

A entidade também destacou o período em que Messi exerceu a função de capitão e relacionou sua passagem às conquistas obtidas pela seleção. "Seu legado transcende qualquer troféu: ele deixou uma maneira de entender o futebol, uma maneira de representar o país e um vínculo único com milhões de argentinos", escreveu a AFA.

Ao final da publicação, a associação voltou a agradecer ao jogador por sua trajetória com a camisa argentina e afirmou que o número 10 permanecerá ligado ao nome de Messi.