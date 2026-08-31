Quem é David, atacante do Vasco que se tornou alvo de operação contra organização criminosa?

Aos 30 anos, David Corrêa vive mais uma temporada como uma das opções ofensivas do Vasco. O atacante, conhecido como DVD, passou por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, conquistou duas Copas do Brasil e, nos últimos dias, vinha ganhando destaque dentro de campo.

Neste sábado, marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, também havia balançado as redes contra o Olimpia, pela Copa Sul-Americana.

Nesta segunda-feira, o nome do atacante ganhou destaque por um motivo diferente. David está entre os alvos da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas.

A investigação também apura possíveis vínculos do grupo com uma facção criminosa e analisa eventuais envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização.

No Rio de Janeiro, três mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste da cidade.

Da base do Rio Branco à projeção no Vitória

Natural de Serra, no Espírito Santo, David iniciou sua formação no Rio Branco. Foi defendendo o Vitória, no entanto, que ganhou espaço no cenário nacional e chegou ao futebol profissional, em 2015.

O atacante disputou 110 partidas pela equipe baiana, com 16 gols e oito assistências. O desempenho o levou ao Cruzeiro, que acertou sua contratação em 2018.

Em Belo Horizonte, David conquistou seus primeiros títulos de grande expressão. Fez parte dos elencos campeões da Copa do Brasil de 2018 e dos Campeonatos Mineiros de 2018 e 2019.

A passagem pelo clube mineiro, contudo, também teve momentos turbulentos. O jogador se envolveu em uma disputa judicial relacionada ao pagamento de salários e à rescisão contratual.

Fortaleza foi o ponto alto da carreira

Depois de deixar o Cruzeiro, David encontrou no Fortaleza um dos melhores momentos de sua trajetória. Contratado em 2020, o atacante permaneceu por duas temporadas no clube cearense e acumulou números importantes. Foram 112 partidas, 25 gols e 12 assistências.

Além do desempenho individual, conquistou dois Campeonatos Cearenses, em 2020 e 2021. O bom momento despertou o interesse do Internacional, que o contratou para a temporada de 2022. No clube gaúcho, integrou o elenco que terminou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação.

Gol decisivo e segunda Copa do Brasil

Com menos espaço no Internacional, David foi emprestado ao São Paulo em 2023.

Embora tenha permanecido apenas uma temporada no Morumbi, o atacante participou de uma campanha histórica para o clube. O São Paulo conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, e David teve participação importante no caminho até a taça.

Nas quartas de final, marcou contra o Palmeiras o gol que garantiu a classificação são-paulina para a semifinal. Com a conquista, levantou pela segunda vez a Copa do Brasil na carreira.

Como David chegou ao Vasco

David desembarcou em São Januário em 2024, inicialmente por empréstimo junto ao Internacional. Posteriormente, o Vasco decidiu contratar o atacante em definitivo.

Desde então, passou a integrar o grupo de opções para o ataque e já soma 107 jogos pelo clube, com 13 gols e dez assistências.

Na atual temporada, entrou em campo 36 vezes, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.