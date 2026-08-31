Messi deixa a Argentina após 207 jogos e 125 gols; veja recordes

Lionel Messi encerrou a trajetória pela seleção argentina após 207 partidas e 125 gols, números que o colocam como recordista de jogos e de gols pelo país. A despedida foi anunciada pelo próprio jogador em uma publicação nas redes sociais.

A distância para os demais nomes da história da Argentina aparece nas duas estatísticas. Javier Mascherano, segundo colocado em número de partidas, encerrou a passagem pela seleção com 147 jogos. Entre os artilheiros, Gabriel Batistuta ocupa a segunda posição, com 56 gols.

Os números também colocam Messi no topo das duas listas quando o recorte considera todas as seleções da América do Sul. O argentino encerrou a carreira internacional como o sul-americano com mais partidas, 207, e gols, 125, por uma seleção.

No futebol masculino de seleções, apenas Cristiano Ronaldo aparece à frente de Messi nos dois indicadores. O português soma 233 partidas e 146 gols, contra os 207 jogos e 125 gols registrados pelo argentino.

A distribuição dos números de Messi mostra 34 partidas e 21 gols em Copas do Mundo, 72 jogos e 36 gols nas Eliminatórias e 39 partidas e 14 gols na Copa América. Em amistosos, foram 61 jogos e 54 gols. O argentino também disputou uma partida da Finalíssima.

Messi registrou 11 hat-tricks, sequência de três gols de um mesmo jogador em uma partida, pela Argentina. O primeiro deles em uma Copa do Mundo ocorreu contra a Argélia, em 2026. Em 2022, marcou 18 vezes pela seleção, maior quantidade registrada por um jogador argentino em um único ano.

Outro número atravessa duas décadas de sua passagem pela equipe nacional. Messi marcou pela Argentina em 21 anos consecutivos, entre 2006 e 2026.

Messi encerra passagem pelas Copas com recordes de jogos e minutos

A trajetória de Messi em Copas do Mundo começou em 2006 e terminou em 2026, após participações também nas edições de 2010, 2014, 2018 e 2022. Foram 34 partidas em seis Mundiais, o maior número de jogos disputados por um jogador na história da competição.

Desse total, Messi entrou em campo 27 vezes como capitão e acumulou 3.054 minutos no torneio, recordes nas duas estatísticas. Também participou de 23 vitórias, outro recorde individual em Copas.

Com 21 gols, o argentino terminou como segundo maior artilheiro da história dos Mundiais. Messi marcou em nove partidas consecutivas, sequência que superou as marcas anteriores de Just Fontaine e Jairzinho, ambos com gols em seis jogos seguidos.

Dos 21 gols, sete saíram de fora da área, maior número registrado por um jogador no torneio. Messi também recebeu duas vezes a Bola de Ouro da Copa do Mundo, prêmio concedido ao jogador escolhido como destaque da competição, em 2014 e 2022. Nenhum outro atleta recebeu a premiação em duas edições.

Em 2026, Messi e Cristiano Ronaldo se tornaram os primeiros jogadores do futebol masculino a entrar em campo em seis edições de Copa do Mundo. O argentino também alcançou a terceira final do torneio, após ter disputado as decisões de 2014 e 2022.

Aos 39 anos e 25 dias, Messi se tornou, em 2026, o jogador de linha mais velho a disputar uma final de Copa do Mundo. A marca se soma a outro contraste de longevidade: ele foi o argentino mais jovem a marcar em um Mundial, aos 18 anos e 357 dias, e terminou a trajetória como o mais velho do país a fazer um gol na competição, aos 39 anos e 13 dias.

O primeiro gol de Messi em Copas ocorreu contra Sérvia e Montenegro, em 16 de junho de 2006. O último foi marcado contra o Egito, em 7 de julho de 2026. Entre as duas partidas, passaram-se 20 anos e 21 dias, maior intervalo entre o primeiro e o último gol de um jogador na história dos Mundiais.

Na Copa de 2022, Messi se tornou o único jogador a marcar em todas as etapas de uma mesma edição: fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e decisão.

Quatro anos depois, registrou outro recorde. Aos 38 anos e 357 dias, tornou-se o jogador mais velho a fazer um hat-trick em uma partida de Copa do Mundo.