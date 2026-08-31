Como um atacante do Vasco foi alvo de operação contra organização criminosa

O Vasco se pronunciou após o atacante David Corrêa, conhecido como DVD, se tornar alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira, 31, no apartamento do jogador, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agentes também estiveram no Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.

Em nota, o clube carioca informou que está colaborando com as autoridades e que aguarda a conclusão das investigações.

A operação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e apura a atuação de um grupo criminoso com ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisadas possíveis ligações de outros atletas profissionais e empresários com a organização.

Operação também teve desdobramentos em outros estados

No Rio de Janeiro, a ação é coordenada por agentes da 14ª DP, do Leblon, com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos e de outras unidades da Polícia Civil.

A investigação mira uma organização suspeita de atuar no tráfico de drogas e armas e de possuir possíveis vínculos com uma facção criminosa.

Além dos mandados cumpridos no Rio, a operação teve ações em outros estados. Entre os nomes citados no curso das investigações está o ex-lateral-direito do Santos, Renyer Oliveira, atualmente no Azuriz, do Paraná.

Renyer acabou detido durante o cumprimento de um mandado relacionado à operação por desacato e resistência.

David marcou pelo Vasco antes de operação

O atacante esteve em campo pelo Vasco na noite do último sábado, poucos dias antes de se tornar alvo da operação.

David marcou um dos gols da vitória vascaína por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Em seu posicionamento oficial, o Vasco afirmou que acompanha o caso e colabora com o trabalho das autoridades.

O clube também informou que aguardará a conclusão das investigações para acompanhar os próximos desdobramentos da operação.