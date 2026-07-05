GP da Grã-Bretanha: veja horário, onde assistir e grid

Lewis Hamilton: o GP da Grã-Bretanha será realizado neste domingo, 4 (Ben STANSALL / AFP)
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Publicado em 5 de julho de 2026 às 10h30.
Última atualização em 5 de julho de 2026 às 11h08.
Neste domingo, 5, acontece o tradicional GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e a corrida terá largada às 11h (horário de Brasília). Em Silverstone, os pilotos chegam para a disputa da nona etapa da temporada de 2026.
O GP é realizado uma semana após a etapa da Áustria, que contou com a vitória de George Russell, da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, e Kimi Antonelli, também da Mercedes, completaram o pódio na corrida austríaca.
A corrida na Grã-Bretanha teve a realização da sprint, no sábado, 4, em que Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou a vitória. Lewis Hamilton (Ferrari) terminou na segunda colocação, enquanto Lando Norris (McLaren) completou o pódio em terceiro lugar.
O GP da Grã-Bretanha terá transmissão pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e F1 TV Pro (streaming).
Na última temporada, a corrida em Silverstone ficou marcada pelas condições climáticas adversas. A forte chuva nas voltas iniciais provocou diversas intervenções do safety car e tornou a corrida bastante imprevisível. No fim, a McLaren dominou a prova, com Lando Norris conquistando a vitória e Oscar Piastri completando a dobradinha da equipe.
Mas o grande destaque da corrida, no entanto, foi Nico Hülkenberg. Defendendo a Sauber e formando dupla com Gabriel Bortoleto, o experiente piloto alemão finalmente conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 239 Grandes Prêmios disputados, encerrando uma longa espera e deixando para trás a marca de piloto com mais corridas sem terminar entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve um domingo para esquecer. Com a pista ainda bastante molhada, o brasileiro perdeu o controle do carro na curva 2 de Silverstone, bateu e abandonou a prova logo na quinta volta.