Esporte

Fase de grupos copa 2026

GP da Grã-Bretanha: veja horário, onde assistir e grid

A nona etapa da temporada tem a corrida marcada para domingo, 5, às 11h

Lewis Hamilton: o GP da Grã-Bretanha será realizado neste domingo, 4 (Ben STANSALL / AFP)

Lewis Hamilton: o GP da Grã-Bretanha será realizado neste domingo, 4 (Ben STANSALL / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 5 de julho de 2026 às 10h30.

Última atualização em 5 de julho de 2026 às 11h08.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

Neste domingo, 5, acontece o tradicional GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e a corrida terá largada às 11h (horário de Brasília). Em Silverstone, os pilotos chegam para a disputa da nona etapa da temporada de 2026.

O GP é realizado uma semana após a etapa da Áustria, que contou com a vitória de George Russell, da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, e Kimi Antonelli, também da Mercedes, completaram o pódio na corrida austríaca.

A corrida na Grã-Bretanha teve a realização da sprint, no sábado, 4, em que Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou a vitória. Lewis Hamilton (Ferrari) terminou na segunda colocação, enquanto Lando Norris (McLaren) completou o pódio em terceiro lugar.

Onde assistir ao GP da Grã-Bretanha

O GP da Grã-Bretanha terá transmissão pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e F1 TV Pro (streaming).

Grid de largada

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  8. Oscar Piastri (McLaren)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Pierre Gasly (Alpine)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Esteban Ocon (Haas F1 Team)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Franco Colapinto (Alpine)
  20. Sergio Pérez (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

GP da Grã-Bretanha em 2025

Na última temporada, a corrida em Silverstone ficou marcada pelas condições climáticas adversas. A forte chuva nas voltas iniciais provocou diversas intervenções do safety car e tornou a corrida bastante imprevisível. No fim, a McLaren dominou a prova, com Lando Norris conquistando a vitória e Oscar Piastri completando a dobradinha da equipe.

Mas o grande destaque da corrida, no entanto, foi Nico Hülkenberg. Defendendo a Sauber e formando dupla com Gabriel Bortoleto, o experiente piloto alemão finalmente conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 239 Grandes Prêmios disputados, encerrando uma longa espera e deixando para trás a marca de piloto com mais corridas sem terminar entre os três primeiros.

Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve um domingo para esquecer. Com a pista ainda bastante molhada, o brasileiro perdeu o controle do carro na curva 2 de Silverstone, bateu e abandonou a prova logo na quinta volta.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Que horas começa o jogo do Brasil hoje? Horário e onde assistir

Quem o Brasil pode enfrentar se eliminar a Noruega na Copa do Mundo

Se o Brasil vencer a Noruega neste domingo, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo

F1 2026: veja horário e onde assistir ao GP da Grã-Bretanha

Mais na Exame

Negócios

GRF mira R$ 170 milhões em 2026 com moradias populares em Mato Grosso

Casual

Os melhores restaurantes de culinária italiana em São Paulo

Future of Money

Stablecoins já movimentam o equivalente ao PIB do Brasil em um trimestre

Ciência

Como seria uma fazenda na Lua? Cientista explica o que os astronautas poderão cultivar