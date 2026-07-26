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Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao GP da Hungria neste domingo

Neste domingo, 26, a F1 chega à sua 11ª etapa na temporada, e a corrida está marcada para às 10h

Charles Leclerc: o GP da Hungria é a 11ª etapa da temporada (Attila KISBENEDEK / AFP)

Charles Leclerc: o GP da Hungria é a 11ª etapa da temporada (Attila KISBENEDEK / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 26 de julho de 2026 às 05h31.

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Neste domingo, 26, acontece o GP da Hungria, da Fórmula 1. Esta será a 11ª etapa da temporada, e a corrida está marcada para às 10h (horário de Brasília). O traçado tem 4,381 km de extensão, e a prova será disputada em 70 voltas.

Que horas é o GP da Hungria?

O GP da Hungria começa às 10h (horário de Brasília) deste domingo.

Onde assistir ao GP da Hungria?

A corrida terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv, Globoplay e F1 TV.

Como está o campeonato de F1?

O líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 é o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que soma 204 pontos. Na sequência, aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 159. Fechando o top 3, está George Russell, também da Mercedes, com 154.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto tem 10 pontos somados e está em 14º lugar.

No Mundial de Construtores, Mercedes e Ferrari também estão disputando o topo. A equipe britânica está na primeira colocação, com 358 pontos, enquanto a italiana aparece logo atrás, com 285. Na 3ª posição, está a McLaren, com 195.

Último GP foi na Bélgica

A última corrida, antes do GP da Hungria, aconteceu no último final de semana e foi realizada na Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli venceu a prova e foi seguido por Charles Leclerc e Max Verstappen. Além disso, Bortoleto voltou a somar pontos e terminou na 8ª colocação.

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