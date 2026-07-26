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Fase de grupos copa 2026

Flamengo x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, no Maracanã, pela 20ª rodada da Série A

Flamengo: equipe venceu a Chapecoense por 4 a 0 na rodada anterior do Brasileirão (Rodrigo Valle/Getty Images)

Flamengo: equipe venceu a Chapecoense por 4 a 0 na rodada anterior do Brasileirão (Rodrigo Valle/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de julho de 2026 às 05h17.

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Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Flamengo chega embalado após golear a Chapecoense por 4 a 0 na Arena Condá. Já o São Paulo tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em Bragança Paulista.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo soma 37 pontos em 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas. O time carioca tem um jogo a menos que o líder Palmeiras, que aparece com 44 pontos.

O São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos em 19 jogos. A equipe paulista acumula sete vitórias, quatro empates e oito derrotas na competição.

Que horas é o jogo Flamengo x São Paulo?

Flamengo e São Paulo entram em campo às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Flamengo x São Paulo ao vivo?

O jogo entre Flamengo e São Paulo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Pedro e Bruno Henrique.

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve começar a partida com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.

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